Le travail se poursuit pour voir ce qui est possible entre les socialistes et la N-VA: "Tout n'est plus ouvert", estime Bouchez

Les informateurs, Georges-Louis Bouchez (MR) et Joachim Coens (CD&V), poursuivront leur travail en vue de déterminer les possibilités d'un terrain d'entente entre les socialistes et la N-VA, a indiqué lundi Joachim Coens après avoir fait un rapport intermédiaire au Roi.

Le 28, au plus tard, les informateurs royaux feront leur rapport final au Roi. Ils sont restés discrets sur les possibilités de coalition qui s'offrent à eux et l'étape que pourrait franchir le processus de formation d'un gouvernement fédéral. Actuellement, dix partis sont toujours dans la course.

"Il y a des choses qui se montrent plus claires et qui le seront encore plus dans les toutes prochaines heures. On a eu des avancées et on va continuer dans ce sens-là", nous indique Georges-Louis Bouchez. "On travaille désormais pour voir s'il y a des possibilités entre la N-VA et le Parti socialiste", poursuit Joachim Coens.

On ne peut pas travailler sur six scénarios en permanence

Les Socialistes continuent de dire qu’il n’y a selon eux aucune avancée significative, la N-VA ne lâchant rien de son programme y compris l’institutionnel. Les informateurs préfèrent quant à eux rester vagues sur leurs différents scénarios de travail.

"Tout n'est plus ouvert mais il reste en tout cas plus d'une hypothèse qui est ouverte. On a commencé à 10, on ne va pas continuer à 10 à l'infini. C'est un fait. La question n'est pas savoir qui est éjecté et qui ne l'est pas. On ne peut pas travailler sur six scénarios en permanence", lâche Georges-Louis Bouchez.

Les informateurs ont encore 8 jours pour espérer en présenter un qui tienne la route au Roi.