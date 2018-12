Le tunnel Bevrijding (A12) à Anvers fermé vers Bruxelles

(Belga) La circulation était complètement bloquée, lundi matin vers 7h, dans le tunnel Bevrijding à Anvers (A12) en direction de Bruxelles, a indiqué le centre flamand du trafic (Vlaams Verkeerscentrum). Un camion s'est immobilisé en ciseau et doit être dégagé. Cet accident, associé à une série d'autres, provoquait d'importants embarras de circulation à l'heure de pointe en région anversoise.

Il est d'ailleurs conseillé aux automobilistes qui souhaitent se rendre à Bruxelles depuis Anvers de prendre la E19. A noter aussi qu'un autre accident s'est produit à proximité du tunnel Craeybeckx, impliquant une voiture et un motocycliste, bloquant l'accès à la voie de gauche. Toujours sur le ring d'Anvers, près de Deurne, sur la E19 Breda-Anvers à hauteur de Kleine Bareel et à l'embranchement du ring d'Anvers et la A12 (direction les Pays-Bas), on signale d'autres collisions. "La pluie est sans doute à l'origine de pas mal d'accidents", précise le centre flamand du trafic. (Belga)