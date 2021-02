Le vaccin AstraZeneca offre une protection limitée contre le variant sud-africain

(Belga) Le vaccin AstraZeneca n'offre qu'une protection limitée contre le variant sud-africain du coronavirus, indiquait samedi le Financial Times sur base des résultats provisoires d'une étude qui paraîtra lundi. On ne sait pas encore si le vaccin est efficace contre les formes graves de la maladie nécessitant une hospitalisation.

L'étude a été menée auprès de 2.000 personnes et doit encore être examinée par des pairs. Un porte-parole d'AstraZeneca a déclaré qu'il n'est pas encore clair si le vaccin protège contre les formes graves de la maladie causées par le variant sud-africain B.1.351 et nécessitant une hospitalisation car les participants à l'étude étaient de jeunes adultes en bonne santé. L'entreprise pharmaceutique s'est néanmoins déclarée convaincue de la protection de son vaccin contre les formes graves du variant sud-africain en raison de sa production d'anticorps neutralisants similaires à ceux d'autres vaccins efficaces contre le virus. Elle souligne que le vaccin devrait être efficace si la période de huit à douze semaines entre l'injection des deux doses est bien respectée. AstraZeneca et l'université d'Oxford se sont par ailleurs attelés à l'adaptation de leur vaccin contre le variant B.1.351, soulignant qu'un nouveau vaccin efficace contre les versions mutées du virus pourrait être administré à l'automne. (Belga)