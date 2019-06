Le Vlaams Belang est-il raciste ou pas? Voici la réponse de Cieltje Van Achter, la N°2 de la N-VA (vidéos)

Sans exclure de former une alliance avec le Vlaams Belang, Cieltje Van Achter, la numéro 2 de la N-VA, exprime sa divergence de points de vue avec le parti d'extrême droite. Questionnée sur le racisme affiché par certains membres de cette formation politique, la députée bruxelloise a refusé de généraliser: "Il y a différentes personnes au sein du Vlaams Belang, ils ne sont pas tous les mêmes".

Elle est désormais la numéro 2 de la N-VA. La députée bruxelloise, Cieltje Van Achter, était l'invitée de la matinale de Bel RTL. Interrogée sur une potentielle alliance entre les nationalistes et la formation politique d'extrême droite, le Vlaams Belang, la nationaliste flamande n'a pas fermé la porte. Par ailleurs, la députée semble se montrer conciliante envers le racisme exprimé par certains membres du parti et refuse de mettre tous les membres du parti dans le même panier: "Parfois, ils tiennent des discours racistes, mais de là à dire qu'un parti est raciste c'est différent", a-t-elle nuancé.





Fabrice Grosfilley: Cieltje Van Achter, gouverner avec l'extrême droite, c'est encore un tabou ou pas pour la N-VA?

Cieltje Van Achter: C'est très difficile, ça c'est clair, mais presque un Flamand sur cinq a voté pour le Vlaams Belang donc il faut prendre ce signal au sérieux. C'est ça qu'on veut faire. Mais évidemment, le Vlaams Belang est un parti qui a un style qu'on n'aime pas, qui a des personnalités qu'on n'aime pas et des points de vue qu'on n'aime pas. Par exemple, ils veulent sortir de l'espace Schengen. C'est impossible, on ne va pas avoir des frontières en Belgique. Aussi, il y a des personnalités qui ont rendu visite à Bachar el Assad (le président syrien).





Fabrice Grosfilley: C'est un parti raciste, selon vous?

Cieltje Van Achter: Parfois, ils tiennent des discours racistes, mais de là à dire qu'un parti est raciste c'est différent. Mais parfois il y a des gens qui ont des discours racistes. Donc, il y a des problèmes avec eux. Mais il faut aujourd'hui parler avec eux. On ne peut pas dire aux 18% des Flamands qui ont voté pour le Vlaams Belang qu'on ne va pas écouter les propositions du parti. (...) Il y a différentes personnes au sein du Vlaams Belang, ils ne sont pas tous les mêmes. Tom Van Grieken, le président, est tout à fait différent de Filip De Winter qui vient d'Anvers et qui est plus radical.