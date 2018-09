Le leader populiste néerlandais Geert Wilders est à Anvers ce dimanche. Il a été invité par le parti d'extrême droite flamand, le Vlaams Belang, dans le cadre de sa campagne pour les élections communales. Une visite de tous les extrêmes: pour l'occasion, le niveau de menace a été relevé à 3 sur une échelle de 4.

Et pour cause, Geert Wilders, dont le Parti de la liberté, populiste et anti-islam, est devenu la deuxième force politique des Pays-Bas, a récemment annoncé qu'il comptait organiser un concours de caricatures du prophète Mahomet. Ce projet a suscité des manifestations au Pakistan et conduit à l'interpellation par la police néerlandaise d'un homme soupçonné de préparer une attaque contre le chef de l'extrême droite.

Wilders a déjà suscité la polémique à de nombreuses reprises par le passé. En novembre dernier, l'élu Vlaams Belang Filip Dewinter l'avait déjà invité pour un "safari de l'islam" à Molenbeek mais l'événement n'avait pas obtenu les autorisations nécessaires de la police locale.