Légère hausse des contaminations et hospitalisations, mais baisse des décès

(Belga) Les contaminations au Sars-Cov-2 et les hospitalisations continuent d'augmenter légèrement, selon les statistiques de l'Institut de santé publique Sciensano, publiées mardi matin. Le taux de positivité s'inscrit lui aussi à la hausse.

Entre le 12 et le 18 mars, 9.953 contaminations au coronavirus ont été diagnostiquées en moyenne par jour, soit 25% de plus que lors de la période de référence de sept jours précédente. Dans le même temps, quelque 37.600 tests (+8%) ont été effectués quotidiennement en moyenne, pour un taux de positivité de 28,4% (+3,8%). Le nombre d'hospitalisations a également augmenté à environ 170 (+ 11%) admissions en moyenne par jour entre le 15 et le 21 mars. Lundi, 2.427 patients testés positifs au Covid-19 se trouvaient à l'hôpital (+15%), dont 179 (+1%) étaient traités en soins intensifs. Entre le 12 et le 18 mars, quelque 17 personnes (-15%) sont mortes en moyenne par jour des suites du coronavirus. Le taux de reproduction du virus, qui mesure le degré de contagiosité du virus, se situe à 1,04 (-2%). Lorsque cet indicateur est supérieur à 1, cela signifie que l'épidémie tend à s'accélérer. (Belga)