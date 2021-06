Legoland à Bruxelles: Un projet complémentaire à celui de Charleroi

(Belga) L'arrivée d'un 'LegoLand Discovery Centre' durant l'été 2022 au sein du centre commercial Docks Bruxsel ne remet pas en cause l'établissement éventuel d'un parc d'attraction Lego sur l'ancien site de Caterpillar à Gosselies, a affirmé le ministre wallon de l'Economie, Willy Borsus, mercredi, en séance plénière du parlement régional.

"En découvrant cette information dans la presse ce matin, je me suis, comme vous, posé des questions", a expliqué le ministre aux parlementaires de la majorité et de l'opposition qui l'interrogeaient sur le sujet. "J'ai pris contact avec le groupe Merlin et il apparaît que les deux projets sont complémentaires. Ils pourraient se renforcer, offrir des synergies et permettre de proposer des packages aux visiteurs", a ajouté Willy Borsus. "Je parle toutefois au conditionnel car à Charleroi, le projet est toujours en phase d'étude. Le projet Thunderpower - du nom du groupe chinois qui était pressenti pour construire des voitures électriques sur le site carolo, ndlr - n'étant plus prioritaire, nous nous devons d'étudier toutes les possibilités", a-t-il toutefois nuancé. (Belga)