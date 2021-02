Leopold Lippens, le bourgmestre de Knokke, est décédé

Selon nos informations, Leopold Lippens, le bourgmestre de Knokke-Heist, est décédé. L'homme politique est mort à l'hôpital ce vendredi, entouré de ses proches, des suites d'une longue maladie, précise L'Echo. Né en 1941, Leopold Lippens était âgé de 79 ans.

Bien connu pour son rôle de mayeur de la station balnéaire depuis plus de quarante ans, Lepolod Lippens était également le frère aîné de l'homme d'affaires Maurice Lippens, ancien président de la banque Fortis.

Des déclarations choc

Si Leopold Lippens est bien connu du grand public, même du côté francophone de la Belgique, c'est en partie à cause de ses déclarations choc. Dans les années 1980, il s'en était pris publiquement aux "touristes frigobox", ces visiteurs d'un jour qui venaient à la Côte avec nourriture et boissons pour ne pas consommer sur place. Au cours de sa carrière, le bourgmestre s'est aussi attaqué aux personnes torse nu ou en bikini qui se promenaient hors des plages.

Plus récemment, lors de la crise des migrants, Leopold Lippens avait plaidé pour placer les migrants qui n'étaient pas en ordre dans un "camp comme à Guantanamo", en référence au centre de détention américain ultra-sécurisé et hors de tout cadre juridique. Même au début de la crise du coronavirus, le mayeur avait fait parler de lui en prenant de court le gouvernement fédéral et en plaçant sa commune en lockdown dès le 12 mars.