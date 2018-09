Les 37 premiers "cadets" ont reçu leur casque à l'Ecole du Feu du Hainaut

(Belga) Les 37 premiers cadets ont reçu leur casque par les instances de l'École du Feu du Hainaut, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée samedi dans les infrastructures de la caserne-école de Hainaut Sécurité à Lens. Ces 37 jeunes, de 16 ans minimum, ont réussi leurs tests d'admission pour la formation de sapeur-pompier.

Ces 37 jeunes d'au moins 16 ans, dont sept filles, ont réussi le test d'admission, soit les deux premières épreuves du certificat d'aptitude fédéral de sapeur-pompier. Ces jeunes lauréats, sélectionnés parmi 80 candidats, vont pouvoir continuer la formation en vue d'obtenir le brevet de sapeur-pompier. "Ces 37 jeunes sont les premiers en Hainaut à entrer dans cette nouvelle filière de formation", a indiqué Guy Lernould, directeur de l'École du Feu à Lens. "Le test d'admission consistait en une épreuve cognitive basée sur un questionnaire à choix multiples et en une épreuve d'habilité manuelle qui visait, entre autres, à inciter les candidats à utiliser les bons outils pour divers travaux." Les jeunes cadets, qui seront répartis dans les centres de formation de Lens et de Marcinelle (Charleroi), poursuivront leur formation pendant un an en vue de l'obtention du brevet de sapeur-pompier. "Les lauréats ont reçu un premier brevet et un premier certificat fédéral d'aptitude nécessaire pour être recruté dans une zone de secours. Avec leur premier brevet, qui équivaut à la première partie de la formation, ils bénéficient d'une dispense de 152 heures pour le reste de la formation, qui en compte 264 au total. L'avantage est qu'ils peuvent déjà être opérationnels sur le terrain, avec une petite formation supplémentaire." (Belga)