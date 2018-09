Les 48h des bourgmestres: voici l'horaire des passages

C'est une opération unique en Belgique francophone que mènent Christophe Deborsu, Pascal Vrebos et Caroline Fontenoy à quelques semaines des élections communales. Entre le lundi 3 septembre à 13h et le mercredi 5 septembre à la même heure, ils interrogent successivement les bourgmestres de toutes les communes de Wallonie et Bruxelles à la Villa Balat à Namur! Quand sera-ce le tour de votre maïeur ? Voici le programme des 48h.

Aiseau-Presles Lundi 13:15:00 Jean FERSINI Amay Lundi 13:25:15 Jean-Michel Javaux Charleroi Lundi 13:35:30 Paul Magnette Andenne Lundi 13:45:45 Claude Eerdekens Anderlecht Lundi 13:56:00 Eric Tomas Anderlues Lundi 14:06:15 Philippe Tison Berchem Sainte-Agathe Lundi 14:16:30 Joël Riguelle Ans Lundi 14:26:45 Grégory Philippin Anthisnes Lundi 14:37:00 Marc Tarabella Antoing Lundi 14:47:15 Bernard Bauwens Arlon Lundi 14:57:30 Vincent Magnus Havelange Lundi 15:07:45 Nathalie Demanet Ath Lundi 15:18:00 Marc Duvivier Attert Lundi 15:28:15 Josy Arens Aubange Lundi 15:38:30 Véronique Biordi Aubel Lundi 15:48:45 Jean-Claude Meurens Auderghem Lundi 15:59:00 Didier Gosuin Awans Lundi 16:09:15 Pierre-Henri Lucas Aywaille Lundi 16:19:30 FF : Thierry Carpentier Baelen Lundi 16:29:45 Maurice Fyon Bassenge Lundi 16:40:00 Josly Piette Bastogne Lundi 16:50:15 Benoît Lutgen Beaumont Lundi 17:00:30 Charles DUPUIS Beauraing Lundi 17:10:45 Marc Lejeune Beauvechain Lundi 17:21:00 Marc Deconinck Beloeil Lundi 17:31:15 Luc Vansaingèle Anhée Lundi 17:41:30 Luc Piette Berloz Lundi 17:51:45 Joseph Dedry Bernissart Lundi 18:02:00 Roger Vanderstraeten Bertogne Lundi 18:12:15 Christian Glaude Bertrix Lundi 18:22:30 Michel Hardy Beyne-Heusay Lundi 18:32:45 Didier Henrottin Schaerbeek Lundi 18:43:00 Bernard Clerfayt Binche Lundi 18:53:15 Laurent Devin Blégny Lundi 19:03:30 Marc BOLLAND Bouillon Lundi 19:13:45 André Defat Boussu Lundi 19:24:00 Jean-Claude DEBIEVE Braine-l'Alleud Lundi 19:34:15 Vincent Scourneau Braine-le-Château Lundi 19:44:30 Alain Fauconnier Montigny le Tilleul Lundi 19:54:45 Marie-Hélène KNOOPS Braives Lundi 20:05:00 Pol Guillaume Brugelette Lundi 20:15:15 Opposition : Ginette Renard (GR) Tournai Lundi 20:25:30 Rudy Demotte Bruxelles Lundi 20:35:45 Philippe Close Büllingen Lundi 20:46:00 Friedhelm Wirtz Burdinne Lundi 20:56:15 Luc Gustin Lontzen Lundi 21:06:30 Alfred Lecerf Bütgenbach Lundi 21:16:45 OPP : Tony Brusselmans CELLES Lundi 21:27:00 Véronique Durenne Cerfontaine Lundi 21:37:15 Christophe BOMBLED Chapelle-lez-Herlaimont Lundi 21:47:30 Karl Devos Manage Lundi 21:57:45 Pascal Hoyaux Chastre Lundi 22:08:00 Claude Jossart Châtelet Lundi 22:18:15 Daniel VANDERLICK Chaudfontaine Lundi 22:28:30 Daniel Bacquelaine Chaumont-Gistoux Lundi 22:38:45 Luc Decorte Sankt Vith Lundi 22:49:00 OPP : Karlheinz Berens (BERENS) Chimay Lundi 22:59:15 Françoise FASSIAUX-LOOTEN Soumagne Lundi 23:09:30 Chantal Daniel Ciney Lundi 23:19:45 Jean-Marie CHEFFERT Clavier Lundi 23:30:00 Philippe Dubois Colfontaine Lundi 23:40:15 Luciano D’Antonio Comblain-au-Pont Lundi 23:50:30 Jean-Christophe HENON Comines-Warneton Mardi 00:00:45 Marie-Eve DESBUQUOIT Courcelles Mardi 00:11:00 Caroline Taquin Court-Saint-Etienne Mardi 00:21:15 GOBLET d'ALVIELLA Michael Couvin Mardi 00:31:30 Raymond Douniaux Crisnée Mardi 00:41:45 Philippe Goffin Dalhem Mardi 00:52:00 Arnaud Dewez Daverdisse Mardi 01:02:15 Maxime Léonet Dinant Mardi 01:12:30 Richard Fournaux Dison Mardi 01:22:45 Yvan Ylieff Doische Mardi 01:33:00 Pascal Jacquiez Donceel Mardi 01:43:15 OPP: Nicole Delcommune-Dumont (RENOUVEAU) Dour Mardi 01:53:30 Vincent Loiseau Durbuy Mardi 02:03:45 Philippe Bontemps Ecaussinnes Mardi 02:14:00 Xavier Dupont - Mardi 02:24:15 - Ellezelles Mardi 02:34:30 Idesbalde CAUCHIE Enghien Mardi 02:44:45 OPP :Quentin Merckx (Ensemble CDH) Engis Mardi 02:55:00 Serge Manzato Erezée Mardi 03:05:15 Michel Jacquet Erquelinnes Mardi 03:15:30 David Lavaux Esneux Mardi 03:25:45 Laura Iker Estaimpuis Mardi 03:36:00 Daniel Senesael Estinnes Mardi 03:46:15 Aurore Tourneur Etalle Mardi 03:56:30 Henri Thiry Etterbeek Mardi 04:06:45 Vincent De Wolf - Mardi 04:17:00 - Evere Mardi 04:27:15 Pierre Muylle Faimes Mardi 04:37:30 Etienne CARTUYVELS Farciennes Mardi 04:47:45 Hugues Bayet Fauvillers Mardi 04:58:00 Nicolas Stilmant Fernelmont Mercredi 12:34:15 Jean-Claude Nihoul Ferrières Mardi 05:18:30 Frédéric LÉONARD Fexhe-le-Haut-Clocher Mardi 05:28:45 Henri CHRISTOPHE Flémalle Mardi 05:39:00 Isabelle Simonis Fléron Mardi 05:49:15 Roger Lespagnard Tellin Mardi 05:59:30 Jean-Pierre Magnette Flobecq Mardi 06:09:45 Philippe Mettens Floreffe Mardi 06:20:00 André Bodson Florennes Mardi 06:30:15 Pierre Helson Florenville Mardi 06:40:30 Sylvie THEODORE Fontaine-l'Evêque Mardi 06:50:45 Noël VAN KERCKHOVEN Forest Mardi 07:01:00 Marc-Jean GHYSSELS Frasnes-lez-Anvaing Mardi 07:11:15 Jean-Luc Crucke Frameries Mardi 07:21:30 Jean-Marc Dupont Fosses-la-Ville Mardi 07:31:45 Gaëtan de BILDERLING Froidchapelle Mardi 07:42:00 Willy Decuir Ganshoren Mardi 07:52:15 Robert Genard Gedinne Mardi 08:02:30 Vincent Massinon Geer Mardi 08:12:45 Michel Dombret Gembloux Mardi 08:23:00 Benoît Dispa Genappe Mardi 08:33:15 Gérard Couronné Gerpinnes Mardi 08:43:30 Philippe Busine Gesves Mardi 08:53:45 José PAULET Gouvy Mardi 09:04:00 opp : André Hubert (OSE) Grâce-Hollogne Mardi 09:14:15 Maurice Mottard Grez-Doiceau Mardi 09:24:30 Sybille de Coster-Bauchau Habay Mardi 09:34:45 Isabelle Poncelet Ham-sur-Heure-Nalinnes Mardi 09:45:00 Yves Binon Hamoir Mardi 09:55:15 Patrick Lecerf Hamois Mardi 10:05:30 Luc Jadot Hannut Mardi 10:15:45 Emmanuel Douette Hastière Mardi 10:26:00 Claude Bultot Assesse Mardi 10:36:15 Dany Weverbergh Hélécine Mardi 10:46:30 FF : Pascal Collin Hensies Mardi 10:56:45 Eric Thiébaut Herbeumont Mardi 11:07:00 Catherine Mathelin Héron Mardi 11:17:15 Eric Hautphenne Herstal Mardi 11:27:30 Frédéric Daerden Herve Mardi 11:37:45 Pierre-Yves Jeholet Honnelles Mardi 11:48:00 Monsieur Paget Hotton Mardi 11:58:15 Jacques Chaplier Houffalize Mardi 12:08:30 Marc Caprasse Houyet Mardi 12:18:45 Yvan Petit Huy Mardi 12:29:00 Christophe Collignon Incourt Mardi 12:39:15 Léon Walry Ittre Mardi 12:49:30 Ferdinand Jolly Ixelles Mardi 12:59:45 Dominique Dufourny Jalhay Mardi 13:10:00 Michel Fransolet Jemeppe-sur-Sambre Mardi 13:20:15 Joseph Daussogne Jette Mardi 13:30:30 Hervé Doyen Jodoigne Mardi 13:40:45 Jean-Luc Meurice Juprelle Mardi 13:51:00 Christine SERVAES Jurbise Mardi 14:01:15 Jacqueline Galant Kelmis Mardi 14:11:30 Opp : Luc Frank (CSP - CDH) Koekelberg Mardi 14:21:45 Philippe Pivin La Bruyère Mardi 14:32:00 Robert Cappe La Hulpe Mardi 14:42:15 Christopher Dister La Louvière Mardi 14:52:30 Jacques Gobert La Roche-en-Ardenne Mardi 15:02:45 Guy GILLOTEAUX Lasne Mardi 15:13:00 Laurence Rotthier Le Roeulx Mardi 15:23:15 Benoît Friart Léglise Mardi 15:33:30 Francis Demasy Lens (Hainaut) Mardi 15:43:45 Ghislain Moyart Les Bons Villers Mardi 15:54:00 Emmanuel Wart Lessines Mardi 16:04:15 Pascal DE HANDSCHUTTER Leuze-en-Hainaut Mardi 16:14:30 Christian Brotcorne Libin Mardi 16:24:45 Anne Laffut Libramont-Chevigny Mardi 16:35:00 Paul Jerouville Liège Mardi 16:45:15 Willy Demeyer Lierneux Mardi 16:55:30 Fabrice Léonard Limbourg Mardi 17:05:45 Valérie Dejardin Lincent Mardi 17:16:00 Yves Kinnard Lobbes Mardi 17:26:15 Steven Royer, FF Rendeux Mardi 17:36:30 Lucienne Dethier Malmedy Mardi 17:46:45 Jean-Paul Bastin Eghezée Mardi 17:57:00 Dominique Van Roy Manhay Mardi 18:07:15 Pascal Daulne Marche-en-Famenne Mardi 18:17:30 André Bouchat Marchin Mardi 18:27:45 Eric Lomba Martelange Mardi 18:38:00 M. Waty Meix-devant-Virton Mardi 18:48:15 Pascal François Merbes-le-Château Mardi 18:58:30 Philippe Lejeune Messancy Mardi 19:08:45 Roger Kirsch Mettet Mardi 19:19:00 Yves Delforge Modave Mardi 19:29:15 Jeanne Defays Molenbeek Mardi 19:39:30 Françoise Schepmans Momignies Mardi 19:49:45 Albert DEPRET Mons Mardi 20:00:00 Elio Di Rupo Mont-de-l'Enclus Mardi 20:10:15 J-P Bourdeaud'huy Mont-Saint-Guibert Mardi 20:20:30 Philippe Evrard Braine-le-Comte Mardi 20:30:45 Maxime Daye Morlanwelz Mardi 20:41:00 Christian Moureau Mouscron Mardi 20:51:15 Brigitte Aubert Musson Mardi 21:01:30 Sylvie Guillaume Thimister-Clermont Mardi 21:11:45 Didier d'Oultremont Nandrin Mardi 21:22:00 Michel Lemmens Nassogne Mardi 21:32:15 Marc QUIRYNEN Neufchâteau Mardi 21:42:30 Dimitri Fourny Neupré Mardi 21:52:45 Virginie Defrang-Firket Nivelles Mardi 22:03:00 Pierre Huart Ohey Mardi 22:13:15 Christophe Gilon Olne Mardi 22:23:30 Ghislain Senden Onhaye Mardi 22:33:45 Christophe Bastin Oreye Mardi 22:44:00 Isabelle Albert Orp-Jauche Mardi 22:54:15 Hugues Ghenne Ottignies-Louvain-la-Neuve Mardi 23:04:30 Jean-Luc Roland Ouffet Mardi 23:14:45 Caroline Cassart Oupeye HACCOURT Mardi 23:25:00 FF : Serge Fillot Paliseul Mardi 23:35:15 Freddy Arnould Pecq Mardi 23:45:30 Marc Dhaene Pepinster Mardi 23:55:45 Opp : Jacqueline Lassine Demollin (ENSEMBLE) Péruwelz Mercredi 00:06:00 OPP : Véronique Waroux Perwez Mercredi 00:16:15 André Antoine Philippeville Mercredi 00:26:30 Jean-Marie Delpire Plombières Mercredi 00:36:45 Thierry WIMMER Pont-à-Celles Mercredi 00:47:00 Christian Dupont Profondeville Mercredi 00:57:15 Luc Delire Quaregnon Mercredi 01:07:30 Jean-Pierre LEPINE Quévy Mercredi 01:17:45 Florence Lecompte Quiévrain Mercredi 01:28:00 Véronique Damée - Mercredi 01:38:15 - Ramillies Mercredi 01:48:30 Opp : Jean Jacques Mathty REBECQ Mercredi 01:58:45 Dimitri Legasse Remicourt Mercredi 02:09:00 Jérome Deneuville - Mercredi 02:19:15 - Rixensart Mercredi 02:29:30 Patricia Lebon Rochefort Mercredi 02:39:45 Corinne Mullens Rouvroy Mercredi 02:50:00 Carmen Ramlot Rumes Mercredi 03:00:15 Michel Casterman Saint -Ghislain Mercredi 03:10:30 Daniel Olivier Saint Gilles Mercredi 03:20:45 Charles Picqué Saint-Georges-sur-Meuse Mercredi 03:31:00 OPP : Marie Eve Haidon Saint-Hubert Mercredi 03:41:15 Jean-Luc Henneaux Saint-Josse ten Noode Mercredi 03:51:30 Emir Kir Saint-Léger (Lux.) Mercredi 04:01:45 Alain Rongvaux Saint-Nicolas Mercredi 04:12:00 Jacques Heleven Sainte-Ode Mercredi 04:22:15 Brigitte Mottet (FF) Sambreville Mercredi 04:32:30 Jean-Charles Luperto - Mercredi 04:42:45 - - Mercredi 04:53:00 - Seneffe Mercredi 05:03:15 Bénédicte Poll Seraing Mercredi 05:13:30 Alain Mathot Silly Mercredi 05:23:45 Christian LECLERCQ Sivry-Rance Mercredi 05:34:00 Jean-François Gatelier Soignies Mercredi 05:44:15 Fabienne Winckel Sombreffe Mercredi 05:54:30 Philippe LECONTE Somme-Leuze Mercredi 06:04:45 Valérie Lecomte Chièvres Mercredi 06:15:00 Olivier Hartiel Spa Mercredi 06:25:15 Joseph Houssa Sprimont Mercredi 06:35:30 Luc Delvaux Stavelot Mercredi 06:45:45 Thierry de Bournonville Stoumont Mercredi 06:56:00 Didier Gilkinet Wellin Mercredi 07:06:15 Anne Bughin Tenneville Mercredi 07:16:30 Marc GAUTHIER Theux Mercredi 07:26:45 Didier Deru Namur Mercredi 07:37:00 Maxime PREVOT Thuin Mercredi 07:47:15 Paul Furlan Tinlot Mercredi 07:57:30 Cilou Louviaux-Thomas Tintigny Mercredi 08:07:45 Benoît Piedboeuf Brunehaut Mercredi 08:18:00 Pierre Wacquier Trois-Ponts Mercredi 08:28:15 Francis Bairin Trooz Mercredi 08:38:30 Fabien Beltran Tubize Mercredi 08:48:45 Michel Januth Uccle Mercredi 08:59:00 Boris Dilliès Vaux-sur-Sûre Mercredi 09:09:15 Yves Besseling Verlaine Mercredi 09:19:30 Hubert JONET Verviers Mercredi 09:29:45 Muriel Targnion Vielsalm Mercredi 09:40:00 Elie DEBLIRE Villers-la-Ville Mercredi 09:50:15 Emmanuel Burton Villers-le-Bouillet Mercredi 10:00:30 Aline Devillers Viroinval (Nismes) Mercredi 10:10:45 Jean-Marc Delizée Virton Mercredi 10:21:00 François Culot Visé Mercredi 10:31:15 Marcel NEVEN Vresse-sur-Semois Mercredi 10:41:30 Françoise Leboc Waimes Mercredi 10:51:45 Daniel Stoffels Walcourt Mercredi 11:02:00 Christine Poulin Walhain Mercredi 11:12:15 Laurence Smets Wanze Mercredi 11:22:30 Christophe Lacroix Waremme Mercredi 11:32:45 Jacques Chabot Wasseiges Mercredi 11:43:00 Thomas Courtois Waterloo Mercredi 11:53:15 Florence Reuter Watermael-Boitsfort Mercredi 12:03:30 Olivier Deleuze Wavre Mercredi 12:13:45 Françoise Pigeolet Welkenraedt Mercredi 12:24:00 Jean-Luc NIX - - WSL Mercredi 12:44:30 Olivier Maingain WSP Mercredi 12:54:45 Benoît Cerexhe Yvoir Mercredi 13:05:00 Etienne DEFRESNE