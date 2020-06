Les 6e primaire d'une école de Lessines reçoivent leur diplôme des mains de Sophie Wilmès

(Belga) La Première ministre Sophie Wilmès s'est rendue vendredi matin à l'athénée royal René Magritte de Lessines (Hainaut) pour remettre leur diplôme aux élèves de sixième primaire. La cheffe du gouvernement avait été invitée par les enfants dans le cadre d'un projet sur la démocratie en mars dernier mais sa venue avait été annulée en raison de la crise sanitaire du coronavirus.

Chaque élève pourra se targuer d'avoir reçu son certificat de réussite de l'enseignement primaire des mains de la Première ministre, masquée pour l'occasion. Avant la remise des CEB, Sophie Wilmès a consacré un moment d'échanges avec les élèves, prenant le temps de répondre à leurs questions, parfois incisives sur la gestion de la crise du Covid-19. Le déconfinement a-t-il été trop rapide? La priorité a-t-elle été donnée au travail plutôt qu'aux visites familiales? Les enfants étaient pleins d'interrogations, également sur la fonction de Première ministre, qui leur a confié qu'elle avait été "vraiment inquiète" durant la crise mais qu'elle n'avait pas eu "peur". Sophie Wilmès leur a notamment détaillé le fonctionnement des pouvoirs spéciaux, dont elle a assuré qu'elle ne regrettait pas la fin prévue le 27 juin, soit demain/samedi. "Les pouvoirs spéciaux, c'est une anomalie de la démocratie", leur a-t-elle expliqué, car le gouvernement prend le pouvoir du Parlement "pour décider tout seul de certaines lois. C'est parfois nécessaire en cas d'urgence (...) mais aujourd'hui, si la crise n'est pas terminée, nous avons plus de temps pour refaire fonctionner les institutions normalement", a-t-elle détaillé. La Première ministre, interrogée par Belga, s'est dite heureuse d'avoir pu répondre à la foule de questions des enfants, visiblement bien informés et préparés. "On n'est jamais trop jeune pour s'intéresser au fonctionnement de la démocratie et de la prise de décision politique qui influent la vie quotidienne de chacun et chacune", a-t-elle glissé. (Belga)