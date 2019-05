Les 89 élus du parlement bruxellois seront, pour un très grand nombre, de nouveaux venus

(Belga) La scrutin régional de dimanche a provoqué un changement significatif du profil de l'assemblée bruxelloise tant au niveau politique qu'individuel, en regard du nombre élevé de nouveaux et nouvelles élues.

Ont été (ré)élus au PS, le ministre-président sortant Rudi Vervoort, la secrétaire d'Etat Fadila Laanan, le ministre Rachid Madrane; Delphine Chabbert, Marc-Jean Ghyssels; Ridouane Chahid; Leila Agic; Isabelle Emmery; Jamal Ikazban; Nadia El Yousfi; Julien Uyttendaele; Mohamed Ouraiaghli; Emin Özkara; Sevjket Temiz; Hasan Koyuncu; Lubna Jabakh, Ibrahim Dönmez; et Philippe Close. Etant donné que le bourgmestre de la Ville de Bruxelles a déjà annoncé qu'il ne cumulerait pas, le premier en ordre utile pour le remplacer, Martin Casier, est sûr de revenir au parlement. Véronique Jamoulle et Cécile Vainsel sont prêtes à le suivre. Chez Ecolo (15 élus; +7), c'est le grand chambardement. Outre les députés sortants Alain Maron, Brabara Trachte, Magali Plovie et Zoé Genot, voire Ahmed Mouhssin qui a déjà siégé par le passé, plus de la moitié des élu(e)s sont nouve(aux)(elles): Kalvin Soiresse Njall; Rajae Maouane; Tristan Roberti; Matteo Segers; Isabelle Pauthier; Barbara de Radiguès; John Pitseys; Marie Lecocq, Hicham Talhi, et Farida Tahar. Au MR (13; -5), Françoise Schepmans, Vincent De Wolf, Gaëtan Van Goidesenhoven, Dominique Dufourny, Anne-Charlotte d'Ursel; et Viviane Teitelbaum sont repartis pour un tour dans une assemblée qu'ils connaissent, tout comme Boris Dilliès qui devra dire s'il cumule ou non avec sa fonction de bourgmestre d'Uccle. Six élu(e)s feront leur apparition dans l'assemblée régionale: Alexia Bertrand; Geoffroy Coomans de Brachène; Clémentine Barzin; David Leisterh; Aurélie Czekalski et David Weytsman. Chez DéFI (10; -2), outre Bernard Clerfayt, Joëlle Maison, Cécile Jodogne, Marc Loewenstein, Emmanuel De Bock, et Michaël Vossaert, le groupe parlementaire accueillera pour la première fois, Marie Nagy qui avait déjà séigé au parlement régional sous d'autres couleurs, Christophe Magdalijns, ex-bourgmestre faisant fonction d'Auderghem; Jonathan de Patoul; et Ariane de Lobkowicz-d'Ursel. Au PTB, Youssef Handichi et Françoise De Smedt rempilent aux côtés de huit nouveaux: Francis Dagrin; Stéphanie Koplowic, Jean-Pierre Kerckhofs; Elisa Groppi; Petya Obolensky; Caroline De Bock; Leila Lahssaini, et Ahmad Haagiloee. Les élus cdH sont les anciens, Céline Fremault, Pierre Kompany, et Bertin Mampaka. Les nouve(aux)(lles) sont Véronique Lefrancq; Christophe De Beukelaer, et Gladys Kazadi. Victoria Austraet sera l'unique élue de Dier Animal. Le groupe linguistique néerlandophone (17 élus) comptera huit visages connus de l'assemblée et deux personnalités qui y feront leur retour après un voyage politique sous d'autres cieux. Les quatre élu(e)s Groen sont: Elke Van den Brandt, Arnaud Verstraete, Juan Benjumea Moreno et Aziza Braeckevelt. Bruno De Lille n'a pas été réélu. A l'Open Vld, Guy Vanhengel, Carla Dejonghe et Sven Gatz seront appelés à siéger. One.brussels-sp.a garde trois sièges pour Pascal Smet, Els Rochette et Fouad Ahidar. A la N-VA, Cieltje Van Achter est rejointe par Mathias Vanden Borre et Sara Rampelberg. Le CD&V n'a plus droit qu'à une élue: Bianca Debaets. Dominiek Lootens sera à nouveau l'unique élu du Vlaams Belang. Jan Busselen (PVDA) et Pepijn Kennis (Agora) siégeront désormais au parlement bruxellois. (Belga)