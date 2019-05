Les adieux de Charles Picqué: "La région bruxelloise, c'est un peu mon enfant qui reste fragile"

Charles Picqué, président du parlement bruxellois, était l'invité de Fabrice Grosfilley ce matin dans la Matinale sur Bel RTL. Le socialiste est revenu sur ses 30 ans passés au plus haut niveau de la politique bruxelloise.

Charles Picqué, président du parlement bruxellois, tire sa révérence régionale après 30 ans au plus haut niveau de la politique bruxelloise. Invité de la Matinale ce matin sur Bel RTL, le socialiste a affirmé partir dans la "bonne humeur" avec un "sentiment du travail accompli malgré des imperfections".

Charles Picqué confie qu'il va toutefois continuer à suivre la politique bruxelloise. "La région bruxelloise qui reste fragile, c'est un peu mon enfant", affirme-t-il.

Enfin, le bourgmestre de Saint-Gilles affirme qu'en tant que ministre-président bruxellois."Ce qui nous a le plus pesé, c'était le manque de solutions aux problèmes de la mobilité, des problèmes qui nous dépassaient, mais on a quand même reçu un financement plus juste de l'état fédéral notamment pour les politiques de mobilité".

Selon lui, le grand chantier toujours inachevé du RER est un "parfait exemple de maltraitance de la région bruxelloise et d'absence de prise en compte de ce qu'il faut investir dans la capitale".