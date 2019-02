Les administrations locales participeront à la grève nationale

(Belga) La CGSP administrations locales et régionales prendra part à la grève nationale du 13 février, organisée en front commun syndical, a fait savoir lundi le syndicat socialiste. L'impact sur les services fournis sera "assez sensible", selon le syndicat.

Sont concernés entre autres les communes, les CPAS, les provinces, les pompiers, les polices locales et fédérale, les hôpitaux locaux, les intercommunales... Les syndicats réclament une hausse des salaires, une hausse des allocations et pensions, de meilleures conditions de fin de carrière et de meilleures possibilités de combiner vies professionnelle et privée. (Belga)