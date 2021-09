Les anciens membres du conseil d'administration de Publifin à nouveau acquittés

La cour d'appel de Liège a confirmé jeudi après-midi la décision d'acquittement qui avait déjà été prononcée en première instance contre les anciens membres du conseil d'administration de Publifin, initialement suspectés de faits de prise d'intérêt et de détournements.



Ces sept prévenus avaient été acquittés en décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Liège mais le parquet avait fait appel. Le procès avait eu lieu à la suite du scandale dit "Publifin", qui avait éclaté en 2016 lorsqu'on avait découvert que les membres des comités de secteur de l'Intercommunale Publifin étaient rémunérés pour des réunions auxquelles ils ne participaient pas ou peu. Certains prévenus s'étaient acquittés d'une transaction pénale avec le parquet. Les autres avaient été renvoyés devant le tribunal.

Georges Pire, André Denis, Jean-Marie Gillon, Robert Botterman, Pol Guillaume, Pierre Stassart et Catherine Maes n'avaient pas fait partie des comités de secteur mais ils avaient été membres du conseil d'administration de Publifin. Les prévenus contestaient avoir commis des infractions pénales. Ils affirmaient qu'ils ne se doutaient pas de l'existence de dysfonctionnement dans les comités de secteur et que c'est le "management" de Publifin qui prenait les décisions, présentées et avalisées ensuite en confiance par les membres du CA.

Le parquet avait requis des peines d'amendes allant de 1.200 à 2.000 euros ainsi qu'une confiscation de principe. Le préjudice initial évalué par le parquet était de 1.695.000 euros. En présence de certains prévenus et de leurs avocats, la cour a prononcé uniquement le dispositif de l'arrêt. Elle a cependant annoncé confirmer la décision prononcée en première instance dans toutes ses dispositions.