Les asbl vont "pour la première fois" bénéficier d'une aide financière en Wallonie: voici les critères

Les associations à vocation économique, qui emploient au moins une personne, vont bientôt être soutenues à leur tour.

Vous le lisez régulièrement: la situation de l'épidémie de coronavirus, surtout depuis l'arrivée de variants en provenance de l'étranger, ne va pas s'arranger aussi rapidement que prévu en 2021.

De nombreux secteurs sont fermés et vont le rester dans les prochains mois. Des secteurs (horeca, culture, métiers de contacts, etc) qui souffrent, et le mot est faible. "L'immense majorité des primes est versée" a rassuré Willy Borsus, ministre wallon de l'Economie, sur BEL RTL jeudi matin. "Mais il y a bien sûr quelques situations qui nécessitent des vérifications spécifiques".

Et puis, "il y a le volet asbl, qui est compliqué". Mais "nous avons obtenu pour la première fois la possibilité d'aider les asbl à vocation économique: nous allons annoncer bientôt la mise en œuvre de la plateforme de paiement. Il s'agit des asbl dont l'activité est à vocation économique, qui ont un numéro de TVA et qui emploient au moins une personne. Elles vont recevoir une somme qui varie en fonction du nombre de personnes employées et de la perte du chiffre d'affaires. On a calqué le système mis en place pour les PME et les indépendants".

Ce n'est pas tout concernant les primes. "Il y a des secteurs à l'arrêt depuis octobre ou novembre 2020. Ils nécessitent un complément d'aides. Je vais proposer (une prime supplémentaire) au gouvernement wallon et à mes collègues. On doit se projeter dans le temps. On a aidé ces secteurs, et c'était nécessaire. Au total, on a déjà mis plus d'un milliard d'euros sur la table sous forme d'indemnités. Et il y a aussi des interventions sous forme de prêts, de garanties".

