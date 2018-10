Les assises de la biodiversité, proposées par Ecolo, rejetées par la majorité wallonne

(Belga) Inquiet des menaces croissantes pesant sur la biodiversité, Ecolo a déposé une proposition de résolution demandant aux autorités wallonnes d'apporter à cette problématique une réponse "urgente, transversale et d'envergure". Examinée ce mercredi en séance plénière du Parlement de Wallonie, la proposition des verts a été rejetée.

Pour Ecolo, à l'instar du 'Grenelle français de l'environnement', il s'agissait de fédérer l'ensemble des acteurs dans le cadre d''assises de la biodiversité' en vue d'élaborer une stratégie wallonne de la biodiversité alors qu'à l'échelle mondiale, plus de 25.800 espèces, sur les 91.523 espèces étudiées par l'International Union for Conservation of Nature (IUCN), sont menacées d'extinction. Face à ce constat "beaucoup trop grave pour que l'on se permette de temporiser", Ecolo, tout en admettant que certaines actions sont déjà entreprises, proposait notamment de lancer dans les six prochains mois une stratégie wallonne de la biodiversité intégrant l'ensemble des politiques sectorielles et visant à assurer le maintien et le développement de la biodiversité, tant extraordinaire qu'ordinaire. Les écologistes plaidaient également pour la mise en place d'une coordination gouvernementale via une task-force 'biodiversité', avec un monitoring budgétaire des projets envisagés. "Le gouvernement wallon n'a pas attendu la proposition d'Ecolo pour agir", a de son côté souligné Laeticia Brogniez pour le MR, justifiant ainsi le rejet de la résolution écologiste par son parti. Quant au cdH, il a rappelé la volonté du ministre Collin d'organiser des ateliers de la diversité tout en reconnaissant l'importance d'un sujet "pour lequel il faut agir plutôt que discourir". Soumis au vote, le texte a été rejeté (38 voix contre, 31 pour) tout comme a été balayée une motion d'Ecolo proposant de renvoyer le débat en commission. Un sort qui a également été réservé à une autre proposition de résolution des écologistes portant, elle, sur l'augmentation des espaces verts pour tous en zones urbaines.