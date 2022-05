Les astronautes Frimout et De Winne sensibilisent des étudiants à la conquête spatiale

(Belga) L'astronaute Dirk Frimout a rencontré, lundi au Résidence Palace à Bruxelles, des étudiants de l'enseignement primaire et du secondaire issus de différentes écoles du royaume, dans le cadre d'une opération baptisée "Faites entrer l'espace dans votre classe". Inscrit dans un programme d'intégration des voyages spatiaux dans les cursus scolaires, le programme est coordonné par le Bureau européen de ressources pour l'éducation spatiale en Belgique (ESERO Belgium), l'Agence spatiale européenne (ESA) et la Politique scientifique (BELSPO).

"Les voyages spatiaux constituent une source de fascination qui peut favoriser l'intérêt des jeunes pour la science et la technologie", a notamment exprimé Dirk Frimout, le premier Belge à avoir séjourné dans l'espace en 1992. Les étudiants et enseignants ont présenté lundi divers projets et activités, dont le lancement d'un satellite miniature, un envoi vers la Station spatiale internationale (ISS), la conception d'une base lunaire ou encore un entraînement d'astronaute. Le spationaute belge Frank De Winne a assisté à la session ESERO, en visioconférence, depuis Cologne où il dirige le Centre d'entraînement européen des astronautes (EAC). Les écoles primaires et secondaires peuvent contacter le consortium ESERO pour obtenir du matériel pédagogique ou de l'aide pour développer un projet en lien avec les activités spatiales. L'organisation est présente dans une vingtaine de pays européens, impliquant ainsi quelque 400.000 enseignants. En Belgique, ce programme scolaire est cofinancé par l'ESA et la BELSPO.