Les basses pensions et basses allocations seront augmentées: le ministre David Clarinval évoque une hausse de 2%

Une série d'allocations vont être relevées, dans le cadre de "l'enveloppe bien-être" de 700 millions d'euros, octroyée par l'État fédéral. Le ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME, David Clarinval (MR), confirme la répartition de ce budget, sur laquelle un accord a été trouvé à la fin du mois d'avril 2021.

Le ministre était l'invité de 7h50 sur BEL RTL ce matin. "En parallèle avec les négociations salariales, les partenaires sociaux et les syndicats s'entendent pour relever une série d'allocations, comme les allocations de santé, de pension, de maladie, les aidants proches... Tous les deux ans, il y a un accord avec les partenaires sociaux, et ils ont une enveloppe qui leur est octroyée par l'état fédéral et qu'ils utilisent à leur guise pour réaugmenter les allocations. Ici, en l'occurrence, ce sont principalement les plus basses pensions, les plus basses allocations qui vont être augmentées, globalement de 2% partout."