Les Belges à l'étranger - Leicester, avec un but de Tielemans, tenu en échec par West Ham

Leicester n'a pas renoué avec la victoire dimanche contre West Ham lors de la 25e journée du championnat d'Angleterre (2-2). Titulaire avec les Foxes contrairement au match de jeudi à Liverpool, Youri Tielemans a inscrit son sixième but en transformant un penalty accordé pour une faute de main d'Aaron Cresswell (45e, 1-1).

Les Hammers ont ouvert la marque par Jarrod Bowen (10e, 0-1) avant de concéder les buts de Tielemans et de Ricardo Pereira sur un centre de Harvey Barnes (57e, 2-1).Mais les Londoniens ont fini par arracher le partage sur un coup de tête de Craig Dawson (90e+1, 2-2) servi par Bowen. Au classement, West Ham reste 4e (41 points). Leicester, qui n'a disputé que 22 rencontres, occupe la 11e position (27 points). En Allemagne, Bielefeld avec Nathan De Medina sur le banc, s'est incliné 2-0 à Hoffenheim. Benjamin Hubner (22e) et Georginio Rutter (51e) ont mis fin à une série de trois défaites. Après 22 journées, Hoffenheim occupe la cinquième position (34 points) Bielefeld est 15e avec 22 points, tout comme Augsbourg 16e et barragiste.