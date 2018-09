Les Belges à l'étranger - Tottenham et ses Belgian Spurs s'offrent le Huddersfield de Depoitre et Mbenza

(Belga) Tottenham s'est imposé samedi sur la pelouse d'Huddersfield (0-2) lors de la septième journée de Premier League. De nombreux Belges étaient présents : Laurent Depoitre était titulaire sur le front de l'attaque pour les locaux, Toby Alderweireld, Jan Verthongen et Mousa Dembele étaient eux titularisés côté londonien. Isaac Mbenza a lui trouvé place sur le banc d'Huddersfield avant de monter au jeu à la 72e.

Tottenham a fait la différence en première période grâce à un doublé de son buteur vedette Harry Kane (25,34 sur penalty) qui a déjà inscrit cinq buts en championnat. L'entraîneur des Spurs Mauricio Pochettino a ensuite décidé de sortir les deux Belges Jan Verthongen, visiblement blessé, et Mousa Dembele dès le retour des vestiaires. En attendant le choc au sommet entre le leader Liverpool (Simon Mignolet) et le troisième Chelsea (Eden Hazard) samedi en début de soirée (18h30), Manchester City en a profité pour prendre la tête de la Premier League en s'imposant à domicile face à Brighton (2-0). Sans Kevin De Bruyne, toujours blessé à la cheville, et Vincent Kompany sur le banc, les troupes de Pep Guardiola s'en sont remis au talent devant le but de Raheem Sterling (29) et de Sergio Aguero (65). Enfin, Watford, avec Christian Kabasele, s'est incliné sur la pelouse d'Arsenal (2-0). Craig Cathcart (81) a tout d'abord inscrit un but contre son camp avant que l'Allemand Mesut Ozil (84) ne double la mise pour les "Gunners" quatre minutes plus tard. De son côté, Denis Odoi, titularisé dans l'axe de la défense à Fulham, a également connu la défaite avec les "Cottagers" sur le terrain d'Everton(3-0). Au classement, Manchester City (19 points) prend la tête de la Premier League. Tottenham (15 points) grimpe à la quatrième place. Watford (13 points) chute à la cinquième. Suivent Fulham (5 points), seizième, et Huddersfield (2 points) en vingtième et dernière position. - Championnat d'Ecosse - Dedryck Boyata, titulaire, s'est imposé à domicile avec le Celtic Glasgow face à Aberdeen (1-0) grâce à un but de Scott Sinclair à la 63e lors de la septième journée de Premiership. Les troupes de Brendan Rodgers remontent à la quatrième place avec 13 points à six unités du leader Hearts.