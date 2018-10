LES BOURGMESTRES: qui reste, qui part, qui arrive ?

Voici les noms des bourgmestres connus vers 21h. La liste est actualisée en temps réel. La liste est établie par commune dans l'ordre alphabétique.

BRUXELLES

GANSHOREN (Région bruxelloise): Pierre Kompany (cdH) (père de Vincent Kompany) ARRIVE

SAINT-JOSSE - Emir Kir (PS) RESTE



La Liste du Bourgmestre emmenée par le socialiste Emir Kir a enregistré 47,3% des voix dimanche aux élections communales de Saint-Josse-ten-Noode, améliorant légèrement (+3%) son résultat de 2012. Après dépouillement complet, Ecolo-Groen est désormais solide deuxième à 25,9% contre 18% il y a six ans. Le cdH perd près de 10 points de pour cent et tombe à 7,2%, tout juste devancé par les libéraux (7,75%).



SCHAERBEEK - Bernard Clerfayt RESTE

AU sein d'une coalition avec Ecolo.

WALLONIE

AMAY - Jean-Michel Javaux RESTE



La liste Ecolo à Amay a obtenu 54,43% des voix, soit 13 sièges sur les 23 du conseil communal. Cette majorité absolue sera menée par Jean-Michel Javaux qui briguera dès lors son troisième mandat. A lui seul, il obtient sur sa liste près de 33% des suffrages. Le PS a de son côté décroché 8 sièges, 2 sièges tombant dans l'escarcelle d'Amay Plus (MR), soit un de plus qu'en 2012.

AMBLÈVE - Eric Wiesemes ARRIVE

La liste GI a remporté dimanche la majorité absolue à Amblève, en province de Liège, avec treize sièges sur les 21 qui étaient en jeu lors du scrutin communal. Alors que le bourgmestre sortant, Klaus Schumacher, ne se représentait pas, c'est une nouvelle liste d'intérêt général qui s'est constituée autour d'Erik Wiesemes. Cette nouvelle liste a recueilli 2.587 voix soit 76,61% des suffrages exprimés. L'autre liste, GZ, avec à sa tête Berthold Müller, a obtenu 790 voix, ce qui se traduit par quatre sièges sur 21.

ANDENNE - Claude Eerdekens (PS) RESTE

Le bourgmestre d'Andenne, Claude Eerdekens, a remporté les élections communales dimanche avec sa liste PSD@. Il rempile pour un dernier mandat. Âgé de 70 ans, M. Eerdekens est le plus ancien bourgmestre de Wallonie, en place depuis 1972.

ANTOING - Bernard Bauwens RESTE

Bernard Bauwens (PS) reste bourgmestre de la Ville d'Antoing où le PS perd 1,18% des voix avec 55,03% des suffrages (2.654 voix de préférence). À lui seul, Bernard Bauwens a recueilli 1.394 voix, soit 300 voix de moins qu'en 2012. De son côté, GO gagne trois sièges et passe à 6 au total grâce à ses 1.4584 électeurs (32,84%). UCA, qui n'a récolté que 585 suffrages, perd pour sa part deux sièges.

BERNISSART - Roger Vanderstaeten (PS) RESTE



Le PS conserve sa majorité absolue de peu à Bernissart, l'un de ses bastions historiques. Le parti socialiste, qui perd quatre sièges, en obtient 11 au total, tandis que l'opposition emporte 10 sièges. Le bourgmestre réélu, Roger Vanderstaeten (PS), ne compte toutefois pas ouvrir sa majorité.

BINCHE - Laurent Devin RESTE

Avec 57% des voix, le PS conserve la majorité absolue à Binche, devant la liste Union (16,69%), la liste MR-CI (15,59%) et Ecolo (6,27%). Le député fédéral et actuel bourgmestre Laurent Devin, qui conduisait la liste socialiste, a obtenu 6.194 voix de préférence et devrait rester à la tête de la cité du Gilles.

BOUILLON - Patrick Adam RESTE



Le député provincial sortant PS et président sortant du collège provincial de la province de Luxembourg, Patrick Adam, sera le nouveau bourgmestre de Bouillon. Sa liste Ensemble décroche, en effet, 11 sièges sur 17. La liste Cap Citoyens du bourgmestre sortant MR, André Defat, avec 5 sièges, devrait donc se retrouver dans l'opposition. Patrick Adam totalise 1.569 voix de préférence contre 580 pour André Defat. En 2012, Patrick Adam avait manqué de peu la majorité absolue et avait été écarté du pouvoir suite à une alliance entre les autres listes. L'intéressé avait, cette fois, annoncé miser son avenir politique sur le maïorat de Bouillon et non forcément sur sa reconduction au sein du collège provincial.

BOUSSU - Jean-Claude Debiève (PS) RESTE

Malgré une légère baisse (-3,96 points de %), le PS de Boussu, conduit par le bourgmestre sortant Jean-Claude Debiève, devrait gagner un siège et ainsi conforter sa majorité absolue. "Nous enregistrons une légère chute, certes", a indiqué M. Debiève. "Nous sommes prêts à nous remettre au travail. Depuis mon arrivée à la tête de la commune, j'ai toujours ouvert notre majorité à d'autres listes. Nous allons plancher sur le sujet avec mon groupe", a-t-il conclu. Ecolo était monté dans l'ancienne majorité communale à mi-mandature. Jean-Claude Debiève, 72 ans, repartira pour un 3e mandat à la tête de la commune boraine.

BRAINE-L'ALLEUD - Vincent Scourneau (MR) RESTE

La liste du bourgmestre Vincent Scourneau (MR) a raflé 45,81% des voix dimanche au scrutin communal de Braine-l'Alleud. Il s'agit cependant d'un recul pour le mayeur, dont la liste avait obtenu 54,39% des suffrages en 2012. La liste de M. Scourneau semble en mesure de conserver sa majorité absolue, puisqu'elle glanerait 18 sièges sur 33. Ecolo a récolté 18,37% des voix et devient le deuxième parti de la commune de la Butte du Lion. Intérêts Brainois ramasse 18% des voix, tandis que PluS, tendance socialiste, ne recueille que 8,13%.

BRUNEHAUT - Pierre Wacquiez (PS) RESTE

CHIÈVRE - Claudy Demaret (MR) ARRIVE

A Chièvre (Hainaut), le PS et le MR ont tous deux obtenu 7 sièges ce dimanche à l'issue des élections communales. Ecolo, avec 3 sièges, entre dans la majorité grâce à une coalition avec le MR, renvoyant les socialistes dans les rangs de l'opposition. Claudy Demaret (MR) devient bourgmestre de la cité des Aviateurs.

COUVIN - Robert Douniaux (PS) RESTE



La liste PEP'S, d'inspiration socialiste, demeure la plus importante de Couvin (province de Namur) avec 37,51% des voix. La liste Couvin, Vous et Nous (CVN), à tendance humaniste, termine en deuxième position avec 24,26%, talonnée par la liste MR-IC qui a glané 23,93%. Le bourgmestre sortant Robert Douniaux (PEP'S) a obtenu 1.844 voix de préférence en poussant sa liste. Il arrive loin devant Eddy Fontaine, deuxième échevin sortant et tête de liste PEP'S (1.116 voix), Maurice Jennequin, échevin sortant des Travaux et tête de liste CVN (880 voix) et Francis Saulmont, qui tirait la liste MR-IC (886 voix).



DINANT - Richard Fournaux (MR) PART

Les listes 'Intérêts dinantais' (ID) menée par Axel Tixhon, 'Dinant' conduite par Robert Closset et 'Dinant Autrement' de Laurent Belot ont décidé de former une coalition pour éjecter du pouvoir Richard Fournaux qui n'a pas obtenu la majorité absolue, a indiqué le premier échevin sortant Robert Closset. "La liste de Laurent Belot avait un pré-accord avec Richard Fournaux mais j'ai choisi de le contacter et de contacter Axel Tixhon pour proposer cette coalition. Je n'ai pas peur de le dire, tout ça est de mon initiative. On va tenir compte des voix de préférence pour former le Collège", a encore précisé Robert Closset. Axel Tixhon (cdH) devrait devenir le futur bourgmestre de Dinant.

DOUR - Carlo Di Antonio RESTE

La liste 'Dour Demain' emmenée par le ministre wallon de l'Environnement Carlo Di Antonio (cdH) conserve son leadership face à la liste 'Votre Dour' de Joris Durigneux. Le bourgmestre en titre a confirmé qu'il assurera son mandat de ministre régional jusqu'à son terme, en 2019. "C'est à priori Vincent Loiseau qui sera à nouveau désigné bourgmestre faisant fonction jusqu'au terme de mon mandat de ministre wallon, en 2019", a déclaré Carlo Di Antonio.

EGHEZÉE - Dominique Van Roy (MR) PART

Dominique Van Roy ne sera plus bourgmestre d'Eghezée. C'est un autre membre de la liste EPV (MR), Rudi Delhaise, qui lui succède. "Je ne m'y attendais pas car Dominique a toujours été notre candidat bourgmestre", a affirmé M. Delhaise sur Canal C. "C'est avant tout une grande victoire pour EPV et pour l'ensemble de nos candidats qui ont fait un travail extraordinaire depuis des mois". EPV a obtenu treize sièges sur 25, soit trois de plus qu'en 2012. Le nouveau maïeur a néanmoins précisé qu'il souhaitait élargir la majorité.

ENGHIEN - Olivier Saint-Amand RESTE

ESTAIMPUIS - Daniel Senesael RESTE



Le député-bourgmestre d'Estaimpuis, Daniel Senesael a annoncé à ses colistiers qu'il resterait bourgmestre d'Estaimpuis. L'homme fort de la commune, qui poussait la liste PS-LB, a récolté 2.060 voix de préférence, soit quelque 700 voix de moins qu'en 2012. Son protégé, Quentin Huart, tête de liste pour sa première élection, récolte quant à lui 1.260 voix de préférence. "Le PS enregistre un léger recul avec une liste qui mélange jeunesse et expérience, mais c'est un score satisfaisant", a commenté Quentin Huart.



FAUVILLERS - Nicolas Stilmant RESTE

Le bourgmestre Ecolo rempile pour un 2e mandat

FRAMERIES - Jean-Marc Dupont RESTE

Le PS framerisois enregistre un recul de 7 ppc (41,81%) par rapport à son score de 2012. Les socialistes, conduits par Jean-Marc Dupont, restent néanmoins majoritaires dans la cité boraine.

GEMBLOUX - Benoît Dispa RESTE

La liste "Bailli", apparentée cdH, est arrivée en tête avec 40,41% des suffrages dans la commune de Gembloux, a-t-on appris à l'issue du dépouillement de l'ensemble des bureaux de vote. Elle devance Ecolo (21,47%), le MR (17,81%), le PS (13,51%) et DéFI (6,80%). L'actuel bourgmestre Benoît Dispa, également député fédéral, conserve son écharpe mayorale. Sa liste Bailli dispose de 13 sièges au sein du conseil communal, devant les écologistes qui en possèdent 6, le MR 5, le PS 4 et enfin DéFI 1.

GENAPPE - Gérard Couronné RESTE

Le bourgmestre MR Gérard Couronné repart pour son sixième mandat à la tête de la commune de Genappe. Sa liste, qui avait fait de la place à quelques mandataires de l'opposition cdH, décroche 18 sièges sur 25 autour de la table du conseil communal, progressant de deux sièges. Le maïeur de Genappe s'offre également le luxe, pour ce sixième mandat, d'un record historique en terme de voix personnelles: 2.375 voix et le deuxième dans ce classement est son échevin Vincent Girboux, qui décroche 1.165 voix. L'opposition Ecolo progresse de deux sièges, les socialistes se tassent.



HERVE - Marc Drouguet RESTE

Il a dépassé de 500 voix le ministre Pierre-Yves Jeholet. Il était déjà bourgmestre faisant fonction. Il devient offciellement bourgmestre.

INCOURT - Léon Walry RESTE

La liste EPI, à Incourt, a décroché dimanche 78,37% des voix face à Ecolo. La victoire ne faisait que peu de doutes, par contre, la question du maintien du bourgmestre Léon Walry était sur toutes les lèvres. Maïeur depuis 1986 et âgé de 72 ans, il faisait face sur sa propre liste à des échevins qui auraient potentiellement pu obtenir un meilleur score que lui en voix de préférence. Ce n'est pas le cas: Léon Walry décroche 1.376 voix, contre 927 pour son échevin Benoit Malevé qui était aussi son challenger, et 833 voix pour l'échevin Joseph Tordoir.

JODOIGNE - Jean-Luc Meurice RESTE

Il n'était pas le bourgmestre officiel mais bien le bourgmestre faisant fonction. Cette fois, il le devient officiellement. Sa liste a obtenu la majorité absolue avec 57,71% des voix à Jodoigne. La liste "J'M" (tendance PS-cdH) se classe en deuxième position avec 23,23%, devançant Ecolo, qui récolte 19,06%, dans cette commune du Brabant wallon. Avec 2.487 voix de préférence, Jean-Luc Meurice est le nouveau bourgmestre. Jean-Paul Wahl, le bourgmestre empêché, a pour sa part récolté 774 voix.

JURBISE - Jacqueline Galant RESTE



A Jurbise (Hainaut), la liste du Bourgmestre, conduite par Jacqueline Galant, a obtenu 74,50% des suffrages exprimés et 17 sièges, l'ancienne ministre fédérale de la Mobilité et députée wallonne engrangeant 3.366 voix de préférence, soit mieux que les 2.972 voix récoltées en 2012. Loin derrière, la liste Alternative a atteint 22% des suffrages (4 sièges) et la liste Humanistes dépasse de peu les 3%, ce qui ne lui permet pas de prétendre à un siège au conseil communal.

LA BRUYÈRE - Robert Cappe PART

La tête de liste du PS à La Bruyère, Yves Depas, a annoncé dimanche soir qu'un accord avait été trouvé avec Ecolo et Démocrates & Gembloutois (D&B) afin de former une nouvelle majorité à La Bruyère, en province de Namur. Le MR du bourgmestre sortant, Robert Cappe, est donc renvoyé dans l'opposition.

LEUZE-EN-HAINAUT - Christian Botcorne PART

Le bourgmestre sortant de Leuze-en-Hainaut, Christian Brotcorne (Idees-cdH) a salué la victoire de son partenaire de majorité, le MR, dimanche soir constatant que cela s'était joué à peu de chose comme en 2012. Le MR recueille 2.707 voix de préférence alors que Idées recueille 2.585 voix. Au niveau des voix de préférence, Lucien Rawart récolte 896 voix alors que Christian Brotcorne a été plebescité par 1.360 Leuzois. "Le citoyen a fait son choix, il faut l'accepter", a commenté le député fédéral.

MALMEDY - Jean-Paul Bastin RESTE

Jean-Paul Bastin (Alternative) a confirmé son poste de bourgmestre de Malmedy après une lutte très intense avec André Denis (Entente Communale). Avec 2.695 voix, il émerge individuellement mais aussi collectivement puisque sa liste a également obtenu la majorité absolue.



"On l'espérait, c'est certain et c'est même énorme et vertigineux quand j'ai découvert les résultats. Nous avons mené une campagne positive, comme nous le voulions, sans miser sur le sécuritaire", a souligné Jean-Paul Bastin qui va analyser la situation et qui ne rejette donc pas, malgré sa majorité absolue, l'arrivée du PS à ses côtés.



MERBES-LE-CHÂTEAU - Philippe Lejeune RESTE

Le PS a conservé dimanche lors des élections communales sa majorité absolue à Merbes-le-Château (Hainaut). Au terme du dépouillement, il affiche un score de 69,63%. Le liste socialiste était emmenée par Philippe Lejeune, bourgmestre de la commune depuis plusieurs années et ancien directeur général de l'Intercommunale de santé publique du Pays de Charleroi (ISPPC). Il y a quelques mois, cette intercommunale avait été dans la tourmente pour une série de problèmes présumés de gestion. Dimanche, le MR a totalisé un score de 30,37%.



MONS - Nicolas Martin (PS) ARRIVE

MOUSCRON - Brigitte Aubert (cdH) RESTE



Le cdH conserve sa majorité absolue à Mouscron malgré les drames qui ont marqué le parti humaniste au cours de la législature précédente à la suite des décès de l'échevin Damien Yzerbyt et du maïeur Alfred Gadenne. Brigitte Aubert, qui a succédé au bourgmestre assassiné en septembre 2017, a été plebiscitée par plus de 4.500 Mouscronnois.

NASSOGNE - Marc Quirynen RESTE



La liste "I.C.N." du bourgmestre sortant de Nassogne (province de Luxembourg), Marc Quirynen, conserve sa majorité absolue, avec 52,37% des suffrages, selon les résultats définitifs établis à l'issue du dépouillement des trois bureaux de la commune.



NAMUR - Maxime Prévot (cdH) RESTE

Le cdH, pour l'instant crédité de seize sièges comme en 2012, reste le premier parti de la ville. Écolo, avec 9 sièges (+3) fait un bon en avant, alors que le MR recule provisoirement de 4 sièges avec 6 élus, selon des résultats quasi définitifs. Ensemble, les trois parties représentent donc 31 sièges sur 47, ce qui resterait une majorité assez confortable, comme l'a souligné M. Prévot qui devrait rester bourgmestre, même si les voix de préférence ne sont pas encore connues à cette heure. Les grands perdants sont les socialistes qui passent actuellement de 15 à 9 sièges et resteront dans l'opposition, tandis que DéFi (4 sièges) et le PTB (3 sièges) font leur entrée au conseil communal.

NIVELLES - Pierre Huart RESTE

La Liste du Bourgmestre, tirée par le libéral Pierre Huart, a obtenu 37,15% des voix (13 sièges) à Nivelles, devant les socialistes de PluS (23,45%, -7 sièges). Avec 20,14% des voix, Ecolo double son score de 2012 et décroche 6 sièges (+4). Suivent le cdH-Ensemble (9,73%) et DéFI (7,22%). En termes de voix de préférence, Pierre Huart en récolte 4.010, loin devant les 1.317 de la ministre wallonne des Pouvoirs locaux qui poussait la liste, Valérie De Bue. Du côté de PluS, 2.201 voix sont allées à Maurice Dehu, le ministre du Budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles André Flahaut, qui avait diffusé sur les réseaux sociaux un slam appelant les jeunes à voter, en obtenant 1.176.

ONHAYE - Christophe Bastin RESTE



La liste 'Intérêts communaux' tirée par le bourgmestre d'Onhaye Christophe Bastin a conservé sa majorité absolue avec 73,56% des voix, malgré la présence d'une liste adverse, ce qui n'était plus arrivé à Onhaye depuis 2006.



OREYE - Bernard de Sart ARRIVE

Les résultats sont tombés à Oreye, en province de Liège, où la majorité socialiste et l'opposition étaient au coude à coude. Finalement, c'est la liste Ensemble qui l'a emporté de 11 voix seulement. Ce résultat met fin à 40 ans de majorité socialiste dans cette commune hesbignonne où le PS, avec 47,28%, a chuté de 20,23 ppc par rapport aux précédentes élections communales. La liste Ensemble a quant à elle obtenu 47,70% des voix et 7 sièges. Et c'est Bernard de Sart qui devient bourgmestre avec plus de 14% de voix de préférence. Bien que le PP n'obtienne pas de siège, il fait tout de même 5% des voix.

PECQ - Aurélien Brabant (Ecolo) ARRIVE

L'ère Marc D'Haene est terminée. L'Ecolo Aurélien Brabant (31 ans) devient en effet bourgmestre en formant une majorité qui devrait renvoyer la liste de Marc D'Haene, GO, dans l'opposition. A l'issue des dépouillements, la liste Community (Ecolo) a obtenu 5 sièges, Pecq Autrement (MR) et Actions (PS), 4 chacune. La liste Go de Marc d'Haene a elle aussi décroché 4 sièges mais devrait être renvoyée dans l'opposition.



PERUWELZ - Vincent Palermo ARRIVE



La tête de liste du MR, Vincent Palermo, est élu bourgmestre de Péruwelz avec 3.033 voix de préférence. L'échevin avait recueilli 1.143 voix de préférence en 2012. Son parti a réalisé un score de 43,3% (+15,38 points de %). Le nouveau bourgmestre a annoncé qu'il ouvrirait sa majorité. Son partenaire de majorité, le PS, a perdu 16%. "C'est la victoire du travail, de l'honnêteté et du respect", a commenté M. Palermo.



PERWEZ - Jordan Godfriaux ARRIVE

Tête de liste du groupe Ensemble! et député MR au parlement wallon, Jordan Godfriaux est le nouveau bourgmestre de Perwez, dans le Brabant wallon. La liste Ensemble!, qui rassemble des candidats MR et Ecolo, obtient 51,78% et onze sièges face à la liste DRC+ emmenée par le président du parlement wallon, André Antoine. DRC+ (cdH-PS) n'a pas réussi à conserver la majorité, la liste n'obtenant que dix sièges.

QUIÉVRAIN - Véronique Damée RESTE

La liste Changer de la bourgmestre sortante de Quiévrain, Véronique Damée, a, en progression, conforté dimanche sa majorité absolue dans la cité frontalière lors du scrutin communal. Avec 7% de mieux qu'en 2012 (58,73%), la liste Changer conduite par Mme Damée, qui avait renversé la majorité socialiste au scrutin précédent, a conforté sa position face au PS à Quiévrain, avec onze sièges au conseil communal. "Nous n'avons pas vécu une journée électorale facile avec le décès d'une colistière ce dimanche matin", a indiqué la bourgmestre.

TOURNAI - Paul Olivier Delannois (PS) ARRIVE

À Tournai, le MR est expulsé du pouvoir par le PS qui s'est détourné des libéraux pour signer un accord avec les écologistes qui ont fait un carton. Le MR et la liste Ensemble seront dans l'opposition. Sur le plan des voix de préférence, Paul Olivier Delannois, le bourgmestre faisant fonction sortant devancerait Rudy Demotte qui avait été élu bourgmestre en 2012 mais avait été remplacé par Delannois afin d'occuper le poste de ministre-président de la Fédération Wallonie Bruxelles.

ROCHEFORT Pierre-Yves Dermagne ARRIVE

Pierre-Yves Dermagne, chef de file socialiste au Parlement de Wallonie, sera bourgmestre de Rochefort, a-t-on appris dimanche soir.



VISÉ - Marcel Neven (MR) PART

Avec plus de 2.900 voix, c'est la liste MR poussée par le bourgmestre sortant Marcel Neven qui obtient le plus de suffrages à Visé. Ce dernier se fait par contre devancer en voix de préférence par Viviane Dessart et Xavier Malmendier, qui occupaient les 1e et 2e places. Marcel Neven ne sera donc quoi qu'il arrive plus bourgmestre après près de 30 ans à la tête de la commune. Aucune formation n'a obtenu la majorité absolue. Le PS talonne le MR et obtient également sept sièges.Quant à la liste Oui Visé, composée d'une partie des conseillers sortants suite à la scission au sein du MR, elle obtient trois sièges.Selon les résultats, on s'orienterait soit vers une majorité MR/PS, soit vers une tripartite.

WANZE - Christophe Lacroix ARRIVE

A Wanze, le PS gagne deux sièges par rapport aux élections de 2012 avec un total de 15 sièges sur 23 au conseil communal. Ecolo arrive en 2e position avec 4 sièges (+2). Le socialiste Christophe Lacroix, ancien ministre wallon du Budget, devient bourgmestre. "C'est une belle progression. On m'avait dit qu'Ecolo faisait également un beau score et ça ne m'étonnait pas. C'est l'opposition la plus constructive et leur progression est largement méritée", a commenté M. Lacroix qui succèdera à Claude Parmentier. "Je ne suis pas opposé à ouvrir la majorité, on va simplement devoir en parler et se concerter", a-t-il ajouté. Ecolo a obtenu 19,18% des voix. 'Bleu de Wanze' et 'idWanze' décrochent respectivement 3 et 1 sièges.