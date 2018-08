Les Britanniques refont le pèlerinage de 1928 à Ypres

(Belga) Quelque 2.200 Britanniques et membres de la Royal British Legion assisteront mercredi à une cérémonie du souvenir à Ypres. Cet événement entend marquer non seulement la fin de la Première Guerre mondiale mais également le 90e anniversaire du 'Great Pilgrimage', un pèlerinage organisé par les Britanniques en 1928 sur les champs de bataille européens.

L'offensive de printemps menée par les Allemands prenaient fin en juin 1918. En juillet, la deuxième bataille de la Marne marquait un tournant dans la guerre et le 8 août, soit il y a un siècle, les Britanniques défaisaient les Allemands près d'Amiens (France). Une journée qualifiée par le général Erich Ludendorff de jour noir pour l'armée allemande. Le 8 août marque aussi le début de l'offensive dite des 100 jours qui devait prendre fin le 11 novembre. Les Britanniques ne commémorent pas seulement le début de la fin de la Grande Guerre mais également le 90e anniversaire du 'Great Pilgrimage'. Celui-ci, organisé par la Royal British Legion dix ans après la fin du conflit, a emmené des milliers de vétérans, veuves de guerre et membres des familles sur les champs de bataille de la Somme et du saillant d'Ypres. Onze mille Britanniques avaient alors traverser la Manche pour l'occasion. Le point culminant de ce pèlerinage fut la traversée de la ville d'Ypres en direction de la toute nouvelle Porte de Menin le 8 août. Cet événement sera rappelé mercredi. Quelque 2.200 membres de la Royal British Legion se réuniront alors à midi à proximité de la Halle aux Draps avant de gagner avec 1.100 drapeaux représentant les 11.000 pèlerins de 1928 la Porte de Menin où un service commémoratif sera organisé à 13h00. 1.100 couronnes de fleurs seront également déposées. Diverses activités seront organisées durant l'après-midi sur la Grand-Place d'Ypres. (Belga)