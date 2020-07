Les Bruxellois ont élu deux applications vélo et tourisme comme meilleures app post-Covid

(Belga) Plus d'un mois après le lancement de "Brussels hacks the crisis" - dont le but est de développer des idées innovantes et numériques pour l'après-coronavirus -, les Bruxellois, invités à voter pour leurs idées préférées, ont choisi une app vélo et une app tourisme. Ces deux projets seront développés pendant tout le mois de juillet par des étudiants à l'occasion du Open Summer of Code.

Après près de 1.000 votes, 'Brussels is Biking' est arrivée en tête avec 308 voix, et une app pour faire des randonnées et se balader dans Bruxelles seconde avec 217 voix. 'Brussels is Biking' est une application qui ambitionne de regrouper tout ce dont le cycliste à besoin. Elle l'accompagne, dans sa poche, pour l'ensemble de son aventure à vélo. On y trouvera une carte pour cycliste avec les parkings vélo, les réparateurs ou encore les fontaines à eau. Mais aussi un agenda avec les évènements liés au vélo, un système de traçage pour freiner le vol ou encore un rapport d'anomalie pour signaler des routes dangereuses. L'application pour les balades dans Bruxelles 'Touriste dans ma ville' répond au besoin de (re)découvrir sa ville. Lorsqu'on se connecte à l'application, on voit apparaître différents parcours avec un but à atteindre: un parc, une fresque, un lieu atypique, etc. L'application retiendra les trajets déjà réalisés afin d'inviter les utilisateurs à découvrir d'autres quartiers et permettra aux citoyens et aux associations de créer et partager des balades bruxelloises autour de thématiques précises. Elles pourront être découvertes dès le 30 juillet. Lancé début juin, le projet Brussels hacks the crisis avait réuni plus d'une centaine d'idées pour repenser Bruxelles après le Covid. Un jury d'experts avait sélectionné les six meilleures idées afin de les soumettre au vote des Bruxellois.