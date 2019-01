Les cantons de l'Est dressent un bilan satisfaisant de leurs vacances d'hiver

(Belga) Les gestionnaires d'hébergements touristiques, de lieux d'excursions et de visites tirent un bilan plutôt satisfaisant des vacances d'hiver qui s'achèvent ce dimanche, indique l'agence du tourisme de l'Est de la Belgique, qui a mené une enquête en ligne auprès de 160 de ses partenaires.

Il en ressort qu'au niveau du secteur hôtelier, le taux de remplissage était de 68%. "Au total, 77% des partenaires de ce secteur sont satisfaits et estiment ce résultat pareil, voire un peu meilleur que pendant les congés d'hiver 2017-2018", indique l'agence du tourisme qui précise que le temps doux et le fait que les réveillons tombent durant la semaine n'ont eu que peu d'influence sur les réservations. "Les clients avaient réservé bien à l'avance, sans se poser de questions sur le climat qu'il ferait à Noël", explique Gary Lux, le directeur de l'Hôtel-Restaurant Tiefenbach à Bullange. La majorité des visiteurs proviennent de Flandre. Par ailleurs, 90% des gîtes et appartements de vacances étaient occupés durant les deux semaines, ce qui constitue un taux un peu inférieur à celui de l'an passé. Les propriétaires de gîtes de tourisme se disent malgré tout satisfaits. Dans ce type d'hébergements, la plupart des touristes viennent de Flandre, puis des Pays-Bas et enfin de Wallonie. On note aussi un certain pourcentage de clientèle de France et d'Angleterre, ajoute l'agence du tourisme. Enfin, les visiteurs ont profité de la météo plutôt clémente pour se promener. Ainsi, 4.386 visiteurs ont été enregistrés à la Maison du Parc à Botrange, soit bien plus que l'an dernier. Les musées ainsi que les lieux de visites couverts ont, eux, remporté moins de succès. (Belga)