Les cendres de Desmond Tutu inhumées au Cap

Les cendres du dernier grand héros de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud, Desmond Tutu, ont été inhumées dimanche dans son ancienne paroisse du Cap au lendemain de ses funérailles.

"Les cendres de l'archevêque émérite Desmond Tutu ont été inhumées à la cathédrale Saint-Georges lors d'une célébration familiale privée", a indiqué l'Eglise anglicane dans un communiqué. Sa veuve affectueusement appelée "Mama Leah" par les Sud-Africains était présente à la cérémonie organisée à l'aube pour l'homme de foi qui disait se lever chaque jour à 04H00 du matin pour être seul avec Dieu. Ses cendres reposent désormais à une place dédiée devant le maître-autel, sous une pierre gravée en lettres capitales: "Desmond Mpilo Tutu oct. 1931 - déc. 2021 Archevêque du Cap 1986-1996". Desmond Tutu est mort paisiblement le 26 décembre à 90 ans. L'Afrique du Sud a salué samedi la figure planétaire lors de funérailles sans faste, comme il l'avait souhaité. Le corps du prix Nobel de la paix a été réduit en poussière par aquamation, une nouvelle méthode de crémation par l'eau présentée comme une alternative écologique aux modes de sépulture classiques. "The Arch" s'était fait connaître aux pires heures du régime raciste aboli en 1991. Il a organisé des marches pacifiques contre la ségrégation et plaidé pour des sanctions internationales contre le régime blanc de Pretoria. Après l'élection de Nelson Mandela en 1994, le prélat avait été chargé de présider la Commission vérité et réconciliation (TRC) dont il espérait, grâce à la confrontation des bourreaux et des victimes, qu'elle permettrait de tourner la page de la haine raciale.