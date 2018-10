Les centrales hydroélectriques wallonnes mises à l'arrêt

(Belga) Face à la sécheresse persistante, le ministre wallon en charge de la Nature, René Collin (cdH), a signé un arrêté ministériel interdisant temporairement, dès ce jeudi, la production hydroélectrique fonctionnant par éclusée sur les cours d'eau non navigables, à l'exception des centrales implantées sur les grands barrages-réservoirs.

"La sécheresse que nous avons connue cet été se prolonge en raison de la faiblesse, voire de l'absence de précipitations. Ce contexte est de nature à provoquer des dégâts sur la biodiversité wallonne, dont l'assèchement des cours d'eau, la mise en danger et la destruction de certaines espèces protégées Natura 2000", a souligné le ministre qui souhaite avant tout "préserver la biodiversité et l'enjeu écologique collectif". Vendredi dernier, au terme d'une réunion du centre régional de crise de Wallonie (CRC-W), le Service public de Wallonie avait appelé les Wallons à consommer l'eau "en bon père de famille" alors que la situation de sécheresse extrême persiste, particulièrement en Gaume et dans la partie est de la province de Liège. (Belga)