Les centres de vaccination fermés faute de vaccins rouvriront ce mardi ou mercredi

Les vaccins Pfizer devant être livrés ce mardi, les centres de vaccination wallons qui avaient dû temporairement fermer leurs plages de rendez-vous faute de doses pourront à nouveau ouvrir leurs portes dès ce mardi ou demain/mercredi, assure mardi la ministre régionale de la Santé, Christie Morreale.

Selon cette dernière, plus de 230.000 vaccins ont été administrés depuis le 15 mars, date du début de la vaccination grand public. La semaine dernière, les 40 centres de vaccination, les hôpitaux et les institutions collectives de soins (handicap, santé mentale) ont utilisé toutes les doses disponibles, ce qui a permis à la Wallonie d'atteindre 14,6% de vaccination de sa population de 18 ans et + en première dose, soit une couverture vaccinale de plus d'une 1 personne sur 7, précise la ministre. Cette semaine, la Région a reçu 136.000 doses de vaccins qui ont été réparties entre les centres de vaccination (98.000) et les hôpitaux et institutions collectives de soins (19.000). Quant aux doses restantes, elles ont été réservées pour le début de la semaine prochaine puisque le lundi de Pâques a décalé les futures livraisons qui ne seront disponibles que le jeudi 8 avril, ajoute Christie Morreale. Enfin, la vaccination des plus de 80 ans touche à sa fin puisqu'il ne reste plus qu'environ 6.000 personnes à convoquer dans cette catégorie d'âge. Les personnes de 75 à 79 ans sont également progressivement invitées à venir se faire vacciner et celles de 70 à 74 ans devraient commencer à être convoquées dans le courant de cette semaine, conclut la ministre.