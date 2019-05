Les clubs ne pourront plus demander d'indemnités de transfert pour les jeunes sportifs

(Belga) Les clubs sportifs ne pourront à l'avenir plus réclamer aux parents des indemnités de transfert lorsque leurs enfants souhaitent changer de club.

Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a en effet adopté vendredi en milieu de nuit un projet de décret qui prohibe ce genre de pratiques. Elles voyaient certains clubs -de football surtout- réclamer des indemnités pour la formation qu'ils avaient prodiguée aux jeunes sportifs souhaitant aller jouer ailleurs. Les sommes réclamées pouvaient varier de plusieurs centaines d'euros jusqu'à 3.000 euros dans certains cas, des montants que bien peu de parents pouvaient honorer. Une indemnité de transfert pourra toujours être réclamée, mais uniquement lorsque les (jeunes) sportifs concernés bénéficient d'un contrat de sportif rémunéré. Outre ces questions financières, le décret adopté jeudi soir fixe en réalité un tout nouveau cadre pour le sport francophone organisé, c'est-à-dire les clubs et fédérations sportives. Il définit ainsi les critères de reconnaissance pour les fédérations, leur mode de financement, les modalités de reconnaissance des sportifs de haut niveau, etc. Il intègre aussi une série de mesures pour lutter contre la manipulation des compétitions et améliorer la gouvernance du sport en Fédération Wallonie-Bruxelles. Le texte a été approuvé par la majorité PS-cdH, appuyée par l'opposition écologiste. DéFI s'est abstenu. L'opposition MR, qui a voté contre, a dénoncé un décret insuffisamment concerté avec le monde sportif et non-accompagné de moyens financiers suffisants pour le mettre valablement en oeuvre. Les Listes Destexhe ont aussi voté contre. Adopté vendredi matin, le texte n'entrera en application qu'au 1er janvier 2020 seulement. La suppression des indemnités de transfert pour les jeunes ne vaudra donc pleinement qu'à l'issue de la prochaine saison sportive, moment où interviennent traditionnellement les transferts. (Belga)