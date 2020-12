Les coiffeurs dans la rue pour demander la réouverture de leurs commerces

(Belga) Des coiffeurs de tout le pays, quelque 400 selon la fédération professionnelle Coiffure.org, ont mené une action symbolique dans les rues, samedi sur le coup de 12h15. Une manière d'exprimer leur mécontentement et de demander aux autorités la réouverture de leurs commerces dès le 14 décembre.

Les coiffeurs participant à l'action ont sorti leur matériel dans la rue pour coiffer un mannequin ou une personne de leur bulle. Ils voulaient ainsi montrer leur incompréhension face aux mesures fédérales et leur désarroi par rapport à une situation financière qui ne cesse de se dégrader depuis le début de la crise sanitaire. "Certains n'ont pas osé participé à l'opération car les autorités communales ont indiqué que des amendes pourraient être mises", ajoute Coiffure.org. "Mais tous ensemble, nous sommes déterminés à obtenir la réouverture de nos salons et des aides financières en rapport avec nos pertes". Selon une enquête menée par la fédération auprès de 1.840 coiffeurs, 74 % considèrent que la crise représente une menace pour la poursuite de leurs activités. En Flandre et en Wallonie, les mesures de soutien apparaissent insuffisantes pour couvrir leurs frais fixes, alors qu'à Bruxelles, elles sont toujours au point mort. Pas moins de 81% des coiffeurs interrogés ont, par ailleurs, été approchés par des clients désirant se faire coiffer à l'abri des regards, en toute illégalité.