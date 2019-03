Les commissions du parlement wallon suspendues dans l'attente du bureau élargi

(Belga) Les commissions du Parlement de Wallonie ont été suspendues, lundi soir, dans l'attente de la réunion du bureau élargi, prévue demain/mardi à 11h00, qui doit régler le problème de la composition de ces commissions après le ralliement de la députée Patricia Potigny aux listes Destexhe.

"J'ai reçu dans l'après-midi un mail de Patricia Potigny m'indiquant officiellement qu'elle démissionnait du MR et j'ai donc décidé de faire appliquer immédiatement la Loi spéciale qui précise que les commissions du parlement wallon sont composées proportionnellement" aux forces en présence à l'assemblée, a expliqué le président du parlement régional, André Antoine. Les différentes commissions sont composées de 10 membres. Actuellement, elles comptent 4 élus MR, 4 PS et 2 cdH. Mais avec 24 députés au lieu de 25 dans le groupe libéral, la composition des commissions passerait à 5 élus PS, 3 élus MR et 2 cdH, ce qui paralyserait leur travail, avait relevé le PS plus tôt dans la soirée. (Belga)