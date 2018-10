Les communes flamandes appellent le fédéral à l'aide pour leurs finances

(Belga) L'Union des villes et communes flamandes (VVSG) demande au fédéral de délier les cordons de sa bourse afin d'empêcher les finances de plusieurs entités de plonger dans le rouge dès l'an prochain. "Nous sentons qu'il devient impossible de nous en sortir", a déclaré Mieck Vos, le directeur de l'organisation, à l'occasion du programme "De Markt" sur la VRT.

La VVSG demande au gouvernement fédéral de venir en aide aux communes dans le versement des pensions aux statutaires de la fonction publique communale, qui sont normalement payées par les autorités locales. Même si les finances communales sont saines de manière générale, la VVSG craint que les nouvelles administrations ne soient directement accablées de dettes si le fédéral n'intervient pas. Bon nombre de fonctionnaires vont prochainement partir à la pension, ce qui va faire exploser les dépenses des communes dans les prochaines années. "En sept ans, nous allons recevoir des chiffres que nous ne pourrons plus garder sous contrôle", explique l'union. Actuellement, les pensions pèsent 450 millions d'euros par an, mais cette somme devrait augmenter de 32,5% pour atteindre les 600 millions d'euros. Parallèlement, les rentrées ont baissé. Le taxshift a diminué l'impôt des personnes physiques et donc les centimes additionnels destinés aux communes. (Belga)