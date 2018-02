Les communes wallonnes bien conscientes du concept de ville intelligente

(Belga) Les communes wallonnes sont bien conscientes des enjeux et du concept de ville intelligente (smart city), selon le Baromètre 2018 Smart Cities en Wallonie, présenté jeudi par le Smart City Institute, lors du Salon des Mandataires. Le concept de ville intelligente représente un ensemble de parties prenantes (citoyens, associations, etc) sur un territoire donné (urbain ou rural) qui s'engage dans un processus de transition durable tout en utilisant des technologies pour atteindre ces objectifs. Un quart des communes wallonnes ont été sondées dans le cadre de ce baromètre.

Selon le Smart City Institute, le processus menant vers la ville intelligente est déjà bien entamé dans les 9 plus grandes communes de Wallonie (Charleroi, La Louvière, Liège, Mons, Mouscron, Namur, Seraing, Tournai, Verviers) qui s'estiment à mi-chemin. En moyenne, les communes wallonnes situent leur progression vers la ville intelligente à 3,67 sur 10. Alors que les villes wallonnes rapprochaient davantage la "Smart City" à sa dimension technologique dans le baromètre 2017, elles mettent désormais l'accent sur la gouvernance et le facteur humain. "Au sein des villes intelligentes, dont les objectifs de durabilité se pensent sur le long terme, il est logique que la technologie, outil essentiel des 'Smart Cities', soit plutôt perçue comme un facilitateur que comme une fin en soi", souligne Jonathan Desdemoustier, chercheur au Smart City Institute. Pour leur stratégie, les communes wallonnes privilégient deux matières liées à l'énergie: l'éclairage LED et intelligent (59%) et l'optimisation énergétique (52%). Ensuite, la priorité est donnée à la gouvernance et la participation citoyenne (50%), la digitalisation et l'IT (41%) et en cinquième position, la mobilité (40%), précise le Smart City Institute. Malgré tout, près d'une commune wallonne sur cinq (19%) n'a pas pu identifier de projets "Smart City" développé sur son territoire. (Belga)