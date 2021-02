Les communes wallonnes qui ont supprimé les taxes sur les spectacles seront aidées

Le gouvernement wallon a décidé jeudi de compenser en totalité la baisse des recettes des communes et des provinces qui supprimeront en 2021 leurs taxes sur les spectacles et les divertissements. Une enveloppe de 4 millions est allouée à cette mesure.

Quelque 17 millions sont par ailleurs octroyés afin de compenser en tout ou partie les communes et les provinces qui allègeront leur fiscalité en faveur de tout autre secteur qui aura subi et subit encore les effets de la crise par un arrêt complet ou partiel de ses activités.

"Au-delà de la période de confinement, la reprise socio-économique pourrait s'avérer relativement lente et difficile. Comme je l'ai déjà fait récemment pour le secteur de l'horeca, des maraîchers et des forains, je veux aider les communes qui décident en 2021 de soutenir les secteurs touchés par la crise du coronavirus via un allégement de leur fiscalité locale", a commenté le ministre des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon.