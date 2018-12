Les conseils communaux ont été installés hier soir: le plus jeune bourgmestre a prêté serment

Les conseils communaux ont été installés hier soir. A Mons notamment, où Elio di Rupo cède le flambeau à un nouveau bourgmestre, le socialiste Nicolas Martin. C'est la fin d'un règne de 18 ans. À Vresse-sur-Semois, en province de Namur, le plus jeune bourgmestre de Wallonie a prêté serment. Son nom: Arnaud Allart. Il a 27 ans et pensait devenir simple conseiller mais il a rassemblé le plus de voix de préférence.





"Il faut s'entourer des bonnes personnes"

Notre journaliste, Sébastien Prophète, lui a demandé s'il avait les épaules pour endosser ces nouvelles responsabilités.

"Je prends ça comme un beau challenge. Effectivement, il y a beaucoup de responsabilités, mais si vous avez la tête sur les épaules et une vision à long terme, je pense qu'on peut garder le cap et éviter les nombreux pièges qui vont se présenter", confie-t-il. "Pour réussir en général, il faut s'entourer des bonnes personnes et étant donné que je me sens entouré par l'administration, le directeur général, le collège et le conseil, je suis assez serein."