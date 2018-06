Les contrôles plus mobiles lors de la campagne Bob estivale

(Belga) Les autorités promettent des contrôles alcool plus mobiles lors de la prochaine campagne Bob d'été qui démarre vendredi et se clôture le 3 septembre.

"A l'heure des médias sociaux, la police doit se déplacer plus souvent qu'auparavant pour effectuer des contrôles efficaces. Ce n'est plus nécessaire de rester pendant des heures au même endroit", constate le ministre de l'Intérieur, Jan Jambon. La huitième édition de cette campagne estivale démarrera par un week-end de contrôles intenses contre l'alcool au volant. Pendant 72 heures, toutes les zones de police du pays participeront à cette opération à partir de vendredi. L'été 2018 sera riche en événements festifs. Outre les festivals et traditionnels barbecues entre amis, les prestations des Diables rouges à la Coupe du monde de football en Russie seront l'occasion de faire la fête et de boire. Les autorités ont relevé lors du dernier Euro en 2016 une augmentation de 80% des accidents avec blessés après des matchs de l'équipe nationale. Selon une étude de Vias, 15% des conducteurs qui prennent part à un événement culturel ou suivent un match de football ne veillent pas à modifier leur consommation d'alcool. Ce pourcentage grimpe à 21% pour des festivals de musique. (Belga)