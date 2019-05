Les contrôleurs aériens français débutent une grève de 35 heures

(Belga) Les contrôleurs aériens français ont débuté, mercredi à 19h00, une grève de 35 heures. Des annulations ou retards sont attendus lors de cette action qui durera jusqu'à vendredi 06h00. Au moins 75.000 passagers seront impactés.

Ce sont les aéroports de Paris-Orly, Lyon, Marseille et Toulouse qui seront particulièrement touchés. Des grèves auront lieu jeudi en France dans tous les services publics. Les syndicats ont lancé un appel à la grève pour protester contre une proposition de loi qui veut réformer l'administration. Ils s'opposent à des pertes d'emplois et au recours aux contrats temporaires. Les contrôleurs réclament plus de personnel pour leur part. (Belga)