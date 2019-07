Les débuts de Zion Williamson et R.J. Barrett écourtés par un ... tremblement de terre

(Belga) Les premiers pas sur un parquet de la NBA de Zion Williamson, celui qui est annoncé comme la prochaine grande star du basket, ont été écourtés vendredi à Las Vegas par un tremblement de terre. Le premier choix de la draft 2019 était aligné avec le maillot frappé du N.1 des New Orleans Pelicans dans la Ligue d'été jouée dans la cité du Nevada. Le puissant ailier-fort a eu le temps de marquer 11 points et de capter 3 rebonds (en 9 minutes de jeu) face aux New York Knicks où débutait R.J. Barrett l'ex-équipier de Williamson la saison dernière à l'université de Duke. L'arrière/ailier canadien, 3e choix de la draft 2019, s'est montré peu adroit au tir (4/18) pour un total de 10 points.

La rencontre a été définitivement arrêtée à 8 minutes de la fin de la rencontre après le tremblement de terre de magnitude 7.1 qui a secoué la Californie mais qui a aussi été fortement ressenti dans la cité du Nevada. (Belga)