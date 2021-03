Le MR critique les décisions du comité de concertation, alors que les libéraux sont les plus représentés autour de la table: "Ça commence un peu à m'agacer!"

Les décisions annoncées mercredi à l'issue du comité de concertation suscitent le mécontentement au sein de la classe politique, tant dans l'opposition, où l'on dénonce les allers-retours dans les mesures, que dans la majorité. Le président du MR Georges-Louis Bouchez, et l’ancien ministre des classes moyennes Denis Ducarme se sont fendus de tweets, hier, pour se désolidariser des mesures prises.

Le Mouvement réformateur estime que la méthode De Croo - Vandenbroucke a montré ses limites: 17 semaines d'efforts, mais on n'est toujours pas sûrs d'éviter la troisième vague. Le parti pointe également le manque d'études objectives qui prouvent que les secteurs fermés sont bien ceux qui sont les principaux vecteurs de contamination.

Manque de loyauté

Les partenaires du mouvement réformateur au sein de la majorité dénoncent un manque de loyauté: ils reprochent au parti de ne pas défendre ses positions de façon aussi forte autour de la table de discussions, mais aussi de contribuer au manque d'adhésion de la population aux mesures en les contestant publiquement.

"C’est la famille politique qui est la plus représentée à la table du comité de concertation"

Pierre-Yves Dermagne, vice président et ministre fédéral de l'Economie et du Travail, s'est dit agacé par ces sorties, ce matin, dans la matinale de Bel RTL: "Ça commence effectivement un peu à m’agacer, ce type de déclarations, parce que ça laisse à penser que les libéraux ne sont pas à la table du comité de concertation, or, c’est la famille politique qui est la plus représentée".

"Le combat, il se mène contre la pandémie, contre le virus, pas un secteur ou un autre"

Il estime par ailleurs que ces déclarations laissent à penser que certains défendent plus un secteur que d’autres. "Moi je défends tous les secteurs et j’ai toujours éviter d’opposer un secteur à un autre, le combat, il se mène contre la pandémie, contre le virus, pas un secteur ou un autre".