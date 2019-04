Les démocrates exigent du fisc les déclarations d'impôts de Trump

(Belga) Les démocrates ont réclamé mercredi au fisc américain qu'il livre les six dernières déclarations d'impôts du président républicain Donald Trump, qui s'est dit en retour "pas disposé" à les transmettre pour l'instant, promesse d'une probable intense bataille judiciaire.

M. Trump est le premier président américain depuis Richard Nixon à refuser de divulguer sa situation fiscale. Forts de leur nouvelle majorité à la Chambre des représentants, les démocrates sont désormais dotés de l'autorité de réclamer ces documents. Jamais une telle demande, présentée par la commission chargée de la fiscalité, n'a été rejetée par le passé, soulignent-ils. Dans une lettre datée de mercredi, ils réclament donc au ministère du Trésor qu'il leur livre, d'ici le 10 avril, les déclarations personnelles de Donald Trump, ainsi que celles concernant plusieurs de ses sociétés, allant de 2013 à 2018. Les démocrates disent ainsi vouloir examiner "à quel point le fisc (IRS) contrôle et applique les lois fédérales fiscales face au président", afin d'éventuellement proposer des changements législatifs. Interrogé sur cette demande, Donald Trump a signalé qu'il était réticent à livrer ses déclarations. "Nous faisons l'objet d'un contrôle, contrairement à ce que les gens disent", a-t-il déclaré devant des journalistes à la Maison Blanche. "On dirait que je suis toujours sous contrôle fiscal, je le suis depuis de nombreuses années parce que les chiffres sont importants et j'imagine que quand on a un nom (célèbre, nldr), on est contrôlé. Mais tant que je serai sous le coup d'une inspection, je ne serai pas enclin à le faire". Le ministère du Trésor inspecte systématiquement les déclarations personnelles du président, admettent les démocrates, mais ils affirment ignorer le détails des contrôles, "voire même si le contrôle obligatoire a effectivement lieu". Le ministre du Trésor, Steven Mnuchin, avait indiqué à la mi-mars qu'il "se conformer(ait) à la loi" si le Congrès exigeait de fournir les déclarations d'impôts de Donald Trump. Les démocrates multiplient depuis janvier les enquêtes parlementaires contre le président républicain, mais leurs chefs écartent pour l'instant toute perspective d'une procédure de destitution, ou "impeachement", de Donald Trump. Le président de la commission sur la fiscalité, Richard Neal, a d'ailleurs tenu à insister que cette demande n'avait "rien à avoir avec un +impeachement+". Les républicains ont toutefois crié au scandale, dénonçant un "abus" de pouvoir de la part de démocrates "pressés de destituer" Donald Trump. (Belga)