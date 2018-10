Les dessous de l'affiche du PTB: la photo a été prise... bien loin de la Belgique (vidéo)

Depuis le début de la campagne électorale, notre journaliste Loïc Parmentier scrute les différents moyens de communication utilisés par les partis. Contrairement à certains qui se sont illustrés par des vidéos de campagne insolites, le PTB la joue plutôt classique avec une communication très cadrée.

Pour faire campagne, le PTB a opté pour une affiche personnalisée par une photographie. Sur cette dernière, on aperçoit un garçon muni d'un casque rouge, souriant et le point levé. On devine une caisse à savon et en décor une ville quelconque.

Notre journaliste a donc recherché l'original de ce cliché. Les investigations l'ont mené sur une banque d'images. Le parti a donc payé pour obtenir cette image et pour pouvoir l'utiliser dans le cadre de sa campagne. Le prix: 475 euros.





"On a cherché de la créativité"



Intéressons-nous désormais au décor de cette photo. En réalité, ce petit garçon ne se trouve pas en Belgique mais aux Etats-Unis. La légende qui l'accompagne indique qu'il s'agit "d'un jeune businessman qui utilise ses compétences pour se retrouver devant et gagner".

"C'est difficile de faire des bonnes photos soi-même. On a cherché de la créativité. On voulait une photo non-agressive et en même temps une image de la reconquête des villes. C'est cette dualité que l'on voulait transmettre. On a acheté cette photo car elle incarnait cela. Le faire nous-mêmes aurait fait 'cheap'. C'est un défi pour nous que de garder ce côté artisanal et en même temps marquer les esprits. C'est une équation difficile à trouver avec le peu de moyens que l'on a", justifie Raoul Hedebouw, porte-parole du PTB.