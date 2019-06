Les deux informateurs sont attendus au Palais ce jeudi: voici les trois options qui s'offrent au Roi Philippe

Les deux informateurs sont attendus chez le Roi dans le courant de l'après-midi ce jeudi.

Didier Reynders et Johan Vande Lanotte vont aller remettre un premier rapport au souverain, qui doit identifier les défis auxquels est confrontée la Belgique, qui doit également établir les possibilités de majorité fédérale.

A quoi doit on s'attendre? Notre journaliste Antonio Solimando indique que rien n'a filtré sur le contenu de ce rapport.





Les grand défis économiques et climatiques

Dans la première partie de leur rapport, les informateurs vont lister les grands défis économiques, climatiques, par exemple, qui attendent notre pays, dans les 5 prochaines années.

Dans cette partie, il y aura probablement un point sur les finances du pays. Et notamment sur le déficit, attendu, de la Belgique. 10 milliards d'euros selon les prévisions du plan, comme l'écrit le journal L'Echo ce matin.

En octobre, la Belgique devra trouver 9 de ces 10 milliards, pour respecter l'objectif européen. Pour trouver cet argent, il faut prendre des mesures de correction budgétaire. Tailler dans les dépenses. Ou trouver de nouvelles recettes, des taxes par exemple. Et pour cela, le mieux serait donc d'avoir un gouvernement formé et en état de trancher. Il y a donc urgence, pour former un gouvernement.

Sauf que dans la 2ème partie de leur rapport, les informateurs, Didier Reynders, et Johan Vande Lanotte, doivent aussi définir les contours d'une future majorité, pour le gouvernement fédéral. Et on le sait, avec ou sans la N-VA, les possibilités ne sont pas nombreuses. Et les négociations politiques s'annoncent tendues.





Le rapport va-t-il se conclure par un paradoxe?

Bref, le rapport pourrait - c'est une supposition - se conclure sur un paradoxe: "Sire, il y a urgence à former un gouvernement. Mais il n'est pas prêt de voir le jour."

Par ailleurs, mercredi le cdH a annoncé qu'il ne monterait dans aucun gouvernement. Est-ce que cela change la donne, pour la future majorité fédérale?

Aucune influence. Le cdH ne dispose plus que de 5 élus à la chambre. La présence des Humaniste n'est pas utile dans une majorité, mathématiquement, que l'on tente de former un gouvernement avec, ou sans la N-VA. D'autant que le parti frère du CDH, le CD&V, a déjà prouvé, lors des 5 dernières années, qu'il pouvait très bien monter dans un gouvernement sans son pendant francophone.



Quelles sont les trois options qui s'offrent au roi ?

En fonction des conclusions des informateurs, le Roi aura trois options devant lui.

1. Les prolonger dans leur mission. Parce que le travail n'est pas encore totalement abouti.

2. Le scénario que l'on a connu le plus souvent, dans notre histoire politique, c'est qu'après un informateur, le Roi nomme un formateur, pour bâtir une majorité et un accord de gouvernement. Mais à ce stade, et vu les divergences entre la N-VA et le PS, notamment, ce scénario semble prématuré.

3. Dernière possibilité: charger d'autres personnalités politiques, d'une autre mission royale. Ce qui est arrivé souvent, ces 8 dernières années. Pré-formateur, médiateur ou démineur par exemple.