Les distributeurs de tabac disparaîtront bientôt de l'Horeca

(Belga) Les distributeurs automatiques de cigarettes seront bientôt interdits partout sauf dans les supermarchés. La mesure figure dans un projet de loi du ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, approuvé jeudi en séance plénière de la Chambre. Ces appareils devront disparaître des établissements Horeca. Le secteur recevra un délai pour se mettre en ordre.

La mesure s'inscrit dans la lutte contre le tabagisme et vise d'une part à réduire la disponibilité des produits de tabac et d'autre part à mieux contrôler l'interdiction de vente aux mineurs. Les distributeurs sont souvent installés dans des endroits fréquentés en soirée et la nuit par des jeunes. Il apparaît en outre que des problèmes se posent avec les jetons qui doivent être utilisés pour éviter que des mineurs n'achètent du tabac. Ceux-ci semblent être la plupart du temps disponibles pour tous, mineurs y compris. (Belga)