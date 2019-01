Les données personnelles d'un millier de transfuges nord-coréens piratées

(Belga) Les données personnelles et confidentielles de près d'un millier de Nord-Coréens passés au Sud ont été volées par des hackers, ont annoncé vendredi les autorités sud-coréennes, ce qui pourrait exposer ces transfuges aux représailles de Pyongyang.

C'est la première fois qu'autant de noms et d'adresses de Nord-Coréens ayant fait défection sont ainsi piratées, a précisé le ministère de l'Unification. Ces données ont été piratées au sein du Centre Hana, situé dans la province de Gyeongsang du Nord. Cet établissement est chargé d'aider les Nord-Coréens à s'installer au Sud et à s'adapter à sa société capitaliste. Le système informatique du centre a été infecté par un programme malveillant qui a été activé quand un employé qui ne se doutait de rien a ouvert un de ses mails. La Corée du Sud compte 25 établissements comme le Centre Hana. Ils s'occupent au total d'environ 30.000 Nord-Coréens passés au Sud. Après avoir confirmé la réalité de ce piratage informatique la semaine dernière, les autorités sud-coréennes ont lancé une inspection d'urgence de tous les ordinateurs du Centre Hana. Mais aucune autre fuite n'a été détectée. "Nous présentons nos excuses aux Nord-Coréens ayant fait défection. Nous ferons tous les efforts pour protéger leurs informations personnelles et empêcher que ce genre d'incident ne se reproduise", a déclaré dans un communiqué le ministère. Les médias nord-coréens ont maintes fois menacé de réduire au silence les transfuges qui s'engageraient au Sud dans des activités de propagande hostiles à Pyongyang. En 1997, deux hommes avaient assassiné devant son domicile à Séoul Yi Han-Yong, neveu de Sung Hey-Ril, première épouse de l'ancien dirigeant Kim Jong Il. Yi vivait en Corée du Sud depuis sa défection en 1982. Il avait publié ses mémoires dans lesquels il révélait des détails sur la vie privée des Kim. La publication de ce livre fut considérée comme le mobile de son assassinat. Les deux meurtriers n'ont jamais été retrouvés. (Belga)