Les efforts budgétaires sont-ils réalisés sur le dos des plus faibles? "Ce sont des propos mensongers", s'énerve Charles Michel

Le Premier ministre Charles Michel était l'invité du RTLinfo 19h ce mardi pour évoquer le dossier du budget fédéral bouclé par son gouvernement. L'accord obtenu vise à répondre au problème des métiers en pénurie. Les allocations de chômage devraient elles être plus élevées au départ, avant de connaître une dégressivité augmentée.

Le gouvernement réuni en comité restreint est parvenu à boucler un accord dans la nuit de lundi à mardi. Comme annoncé, le gouvernement fédéral s'est accordé sur un "job's deal" - fort de 28 mesures et qui vise à créer 12.500 emplois dès l'an prochain- , l'arrivée d'un 4e opérateur télécom mobile sur le marché belge, ainsi que la privatisation partielle de Belfius et l'indemnisation des coopérateurs d'Arco. Les allocations de chômage devraient elles être plus élevées dans un premier temps, avant de subir une dégressivité accrue par la suite.

Les syndicats et les partis d'opposition sont mécontents. Des critiques que le Premier ministre a balayé d'un revers de la main. "Le gouvernement a décidé de soutenir les demandeurs d'emploi en essayant au maximum d'offrir des formations pour pouvoir décrocher un job. C'est la meilleure manière de sortir des personnes de la pauvreté, de faire en sorte qu'il y ait plus de pouvoir d'achat et de soutenir l'assainissement budgétaire".

Parmi les critiques, nombreuses sont celles qui dénoncent le fait que la plupart des efforts budgétaires vont être réalisés sur le dos des plus faibles. "Ce sont des propos absolument mensongers. J'ai l'habitude, c'est la tradition de l'opposition dorénavant. Mais quels sont les faits ? Nous augmentons l'allocation de chômage dans les premiers mois, précisément pour être plus en soutien et pour directement faire en sorte qu'il y ait un accompagnement orienté vers des formations".