Les électeurs wallons qui font la file pourront voter après 13h00

(Belga) Contrairement à la capitale où 47 bureaux de vote n'avaient pas pu ouvrir à 8h00 en raison de problèmes techniques, presque tous les bureaux de vote ont ouvert normalement dimanche matin en Wallonie et en Flandre. Des bureaux ont toutefois été brièvement évacués à Tongres et Saint-Georges-sur-Meuse, entre autres incidents isolés.

En Flandre, à Lommel, Termonde et Tervueren, des bureaux sont fermés à cause de problèmes pour lire les cartes à puce. A Saint-Georges-sur-Meuse (province de Liège), deux bureaux de vote ont été évacués à cause d'un début d'incendie. A Tongres (province de Limbourg), c'est le déclenchement d'une alarme incendie qui a brièvement interrompu le processus électoral. En Wallonie, on relève aussi quelques embarras comme à Tubize où "le bulletin provincial a par erreur été ouvert aux non-Belges", d'après Nicolas Yernaux, porte-parole du Service public de Wallonie. Alors que les bureaux sont censés fermer à 13h00 dans le sud du pays (sauf dans la Communauté germanophone où l'on vote sur ordinateur et non sur papier), on constate aussi de longues files dans plusieurs localités. "On va laisser voter ceux qui sont dans les files", assure M. Yernaux. (Belga)