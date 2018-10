Les élections pour les nuls: que devient votre vote dans la commune?

Bientôt on vote. On ne sait peut-être pas encore bien pour qui. Mais avant tout, c'est bien de savoir pour quoi ? C'est quoi au fond une commune ? Et qu'y font ses professionnels, le bourgmestre et les échevins ? Comment gèrent-ils l'argent pour assurer les missions essentielles (sécurité, environnement, mobilité, etc.) et améliorer le cadre de vie ? Ce sont des questions simples mais importantes auxquelles répondent les journalistes Corentin Simon et Raphaël Altenloh à travers six vidéos.

Le quatrième épisode est dédié à votre vote. Que devient-il dans votre commune ?