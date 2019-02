Les embouteillages ont diminué sur les autoroutes flamandes en 2018

(Belga) Les embouteillages ont diminué sur les autoroutes flamandes l'an dernier en comparaison avec 2017, une année record en termes tant de longueur des files que de temps d'attente, d'après des chiffres publiés mercredi par le Centre flamand en charge du trafic routier (Vlaams Verkeerscentrum).

L'an dernier, les files étaient en moyenne moins denses lors de l'heure de pointe matinale. Le soir en revanche les embouteillages sont restés "au même niveau" qu'en 2017, selon le Centre, pour qui la diminution des embouteillages peut être liée au temps plus sec qui a prévalu en 2018. "L'année dernière fait office de correction par rapport à 2017, une période considérée comme exceptionnelle", indique le porte-parole du Vlaams Verkeerscentrum, Peter Bruyninckx. "En 2018, nous sommes revenus au niveau de 2016, également très chargée sur les routes", ajoute-t-il. L'an dernier, les embouteillages ont été les plus importants sur le ring d'Anvers, entre Borgerhout et Anvers-est en direction des Pays-Bas, avec en moyenne 140.632 véhicules par jour, et sur le tronçon du ring intérieur de Bruxelles entre Machelen et Zaventem, par lequel en moyenne 105.522 véhicules ont transité chaque jour.