Les épreuves certificatives annulées si le confinement se prolonge au-delà du 19 avril

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé mardi que si les mesures de confinement se prolongeaient au-delà du 19 avril - et ainsi la fermeture des écoles - les épreuves certificatives externes, soit le CEB en fin de 6e primaire, le CE1D en fin de 2e secondaire et le CESS en fin de 6e secondaire, seront annulées.

Le gouvernement et la ministre de l'Éducation, Caroline Désir, ont élaboré des plans selon deux scénarios possibles. Dans le premier, les mesures de confinement, qui s'étendent actuellement jusqu'au 19 avril, prennent fin et la rentrée scolaire se déroule comme prévu le 20 avril. Alors rien ne change et les épreuves certificatives seront maintenues, indique un communiqué du cabinet de Mme Désir. Second scénario: les mesures de confinement sont prolongées, ces examens seront alors annulés. "Il appartiendra aux conseils de classe de se prononcer sur la réussite des élèves et l'octroi des certificats sur base de leur travail régulier", précise le communiqué.