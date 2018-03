Les étudiants forment un "W" de bienvenue aux migrants dans une vingtaine de campus

(Belga) Le CNCD 11.11.11 et une dizaine d'ONG ont lancé jeudi depuis l'Université libre de Bruxelles (ULB) une campagne qui vise à rendre les établissements d'enseignement supérieur plus hospitaliers envers les migrants. Des groupes sont déjà mobilisés dans plus de la moitié des campus de la Fédération Wallonie-Bruxelles. A 13h00, ils ont formé dans chacun de ces campus un "W" pour signifier "welcome" aux réfugiés, demandeurs d'asile, étudiants dans le cadre d'un programme de coopération et sans papiers.

En mai 2017, le CNCD 11.11.11, le Ciré et Amnesty International avaient déjà lancé avec plusieurs autres ONG la campagne "Communes hospitalières". A ce jour, 28 localités ont voté une motion dans laquelle elles s'engagent à mieux accueillir les migrants au sens large. Les initiateurs du projet ont voulu étendre ce mouvement aux universités, hautes écoles et écoles supérieures des arts. L'idée est de sensibiliser à la problématique au sein des campus et d'inviter tous ces établissements à voter une motion qui explicite leur démarche d'hospitalité envers les migrants. Avec l'appui de la Fédération des étudiants francophones (FEF) et des ONG universitaires, des groupes d'action ont déjà été constitués dans 25 des 41 établissements reconnus de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont les quatre universités. "Dans le monde, seul 1% des réfugiés poursuit des études supérieures. On encourage les universités et hautes écoles à octroyer plus de bourses et de visas étudiants notamment à toutes les personnes qu'on laisse végéter dans des camps, comme en Turquie ou en Grèce, pendant cinq, 10 voire 15 ans", a pointé un collaborateur d'Amnesty International. Pour y parvenir, l'implication du gouvernement fédéral est nécessaire. Mais les établissements d'enseignement supérieur ont aussi un pouvoir d'interpellation des autorités. "Beaucoup sont déjà très actifs pour les migrants, mais cela ne se sait pas assez. On veut rendre les bonnes pratiques beaucoup plus visibles", a conclu Carine Thibaut du CNCD 11.11.11. (Belga)